NBA／金塊僅約柯奇進明星賽仍奪冠 聯盟近50年來第15次

奪下隊史成軍以來首座總冠軍的金塊,雖然例行賽貴為西區龍頭,但全隊僅有約柯奇(Nikola Jokic)一人入選明星賽。放諸歷史,在過去50年所誕生的冠軍球隊中,這是第15次出現這種情況。

先前14次分別是如下:

1975年金州勇士:貝瑞(Rick Barry)

1978年華盛頓子彈(巫師前身):海斯(Elvin Hayes)

1989年底特律活塞:湯瑪斯(Isiah Thomas)

1991年芝加哥公牛:喬丹(Michael Jordan)

1998年芝加哥公牛:喬丹(Michael Jordan)

1994年休士頓火箭:歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)

1995年休士頓火箭:歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)

1999年聖安東尼奧馬刺:無人入選

2003年聖安東尼奧馬刺:鄧肯(Tim Duncan)

2004年底特律活塞:華勒斯(Ben Wallace)

2011年達拉斯獨行俠:諾維茨基(Dirk Nowitzki)

2014年聖安東尼奧馬刺:帕克(Tony Parker)

2016年克里夫蘭騎士:詹姆斯(LeBron James)

2021密爾瓦基公鹿:安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)

這其中只有海斯、華勒斯和帕克沒有獲選該年的總冠軍賽MVP。

