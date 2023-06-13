NBA／金塊僅約柯奇進明星賽仍奪冠 聯盟近50年來第15次

奪下隊史成軍以來首座總冠軍的金塊，雖然例行賽貴為西區龍頭，但全隊僅有約柯奇（Nikola Jokic）一人入選明星賽。放諸歷史，在過去50年所誕生的冠軍球隊中，這是第15次出現這種情況。

先前14次分別是如下：

1975年金州勇士：貝瑞（Rick Barry）

1978年華盛頓子彈（巫師前身）：海斯（Elvin Hayes）

1989年底特律活塞：湯瑪斯（Isiah Thomas）

1991年芝加哥公牛：喬丹（Michael Jordan）

1998年芝加哥公牛：喬丹（Michael Jordan）

1994年休士頓火箭：歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）

1995年休士頓火箭：歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）

1999年聖安東尼奧馬刺：無人入選

2003年聖安東尼奧馬刺：鄧肯（Tim Duncan）

2004年底特律活塞：華勒斯（Ben Wallace）

2011年達拉斯獨行俠：諾維茨基（Dirk Nowitzki）

2014年聖安東尼奧馬刺：帕克（Tony Parker）

2016年克里夫蘭騎士：詹姆斯（LeBron James）

2021密爾瓦基公鹿：安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）

這其中只有海斯、華勒斯和帕克沒有獲選該年的總冠軍賽MVP。