NBA／發豪語建立金塊王朝 馬龍：我們想要更多總冠軍

丹佛金塊今天在總冠軍賽第5戰擊敗邁阿密熱火封王。教頭馬龍（Michael Malone）率金塊拿到隊史第一座總冠軍後，發下豪語要打造金塊王朝。

法新社報導，金塊隊今天中止丹佛市長達47年等待，94比89擊敗熱火在7戰4勝制總冠軍系列賽以4勝1敗勝出。

當慶祝的五彩碎紙還在場中飛揚之際，馬龍迫不及待宣告他希望金塊這座隊史首冠只是起點，之後還要贏得更多座總冠軍。

馬龍說：「我在這裡要告訴大家，我們不會只滿足於拿到1座，我們想要更多座！」

馬龍說他是受執教生涯拿過5座總冠軍的前熱火與洛杉磯湖人傳奇教頭萊里（Pat Riley）的話所啟發。

「萊里多年前所說的，我一直記在執教戰術板上。它講的是在比賽裡如何讓一支球隊從無名小卒成為崛起新星、再從崛起新星成為常勝軍、從常勝軍成為列強，再從列強成為冠軍。成為冠軍後，最後一步就是打造王朝。」

馬龍蛻變成為冠軍教頭。 路透社

馬龍說他相信締造金塊王朝的元素如今都已到位，由當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）帶領的球隊核心相對仍年輕，預料未來幾季都會是球隊骨幹。

「紐約時報」指出，26歲的後衛穆雷（Jamal Murray）走出兩年膝傷復健找回2021年的巔峰身手；上賽季結束後從湖人交易過來的後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）正值30歲壯年，這次帶給金塊最需要的防守、外線火力以及2020年在湖人封王時的總冠軍經驗。

27歲的前鋒葛登（Aaron Gordon）2021年3月被交易至金塊，如今也快樂地從當年奧蘭多魔術時的進攻明星，轉型為防守悍將。

26歲的鋒衛搖擺人布朗（Bruce Brown）常能為球隊製造進攻火花；36歲前鋒格林（Jeff Green）帶給年輕隊友老將的沉穩；22歲菜鳥布勞恩（Christian Braun）則注入初生之犢不怕虎的鬥志，讓球隊在爭冠之際完全不怯場。

凱威爾波普相信金塊確有今後幾季能維持爭冠的本錢，「人人都想在贏球後能繼續保持，這取決於球隊組織能力。但現在這支金塊很特別，我從季前訓練就看得出來，從季前到整個賽季我也都告訴他們：我們能辦到。」