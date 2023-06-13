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NBA／熱火老八傳奇奪冠功敗垂成 汲取教訓展望未來

中央社／ 綜合外電報導
熱火以老八之姿一路過關斬將，已經贏得許多人尊敬。 美聯社
熱火以老八之姿一路過關斬將，已經贏得許多人尊敬。 美聯社

邁阿密熱火隊以東區第8種子之姿，出人意料地闖進NBA總冠軍賽，雖然最後還是功敗垂成，但隊員及教練習得許多人生道理，無論是逆境中的堅韌，還是隊友之間的團結，

法新社報導，熱火是NBA史上第2支闖進總冠軍戰的第8種子，他們今天在丹佛以89比94敗陣，系列賽以1-4失望地結束了自附加賽以來的神奇表現。

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）說，「我學到很多」，「我希望自己本可為隊友奪冠，因為他們絕對值得拿下冠軍。但我從中學習到的一件事是，能與他們一同競爭極其美好。」

熱火雖輸掉總冠軍賽，但自附加賽勝利後，一路淘汰了全聯盟例行賽戰績最佳的公鹿，接著擊敗尼克和塞爾蒂克。而熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）已擺脫失望情緒，以長遠角度看待球隊未來。

史波史特拉說：「我們的球員將能在他們之後的職涯中，發揮毅力、恆心、堅強、競爭力等特質，讓自己接受他人評斷，並且能夠處理逆境。」

「儘管這是一項運動，但你可從這場比賽中學到人生道理—你可以堅持，得以處理人們可能視為人生路上的小失敗，並從中變得更強大，克服困難。」

面對無所不能的約柯奇，熱火防守一籌莫展。 歐新社
面對無所不能的約柯奇，熱火防守一籌莫展。 歐新社

熱火雖然10年內3度在總冠軍戰中失利，但能進入總冠軍戰本身就是一項驚人之舉。

巴特勒表示，他相信熱火有能力贏得NBA冠軍。「我一路上有些出色的隊友，與我一同競爭，帶給我們贏得冠軍的機會，我到現在仍相信，憑藉自身的一切，我們終會做到。」

巴特勒也說，「我們功虧一簣，但是我很幸運。我想我們會沒事的。」

熱火中前鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在這場比賽拿下20分和12個籃板，但無法力挽狂瀾。他表示，是意志力將邁阿密帶到總冠軍賽。

阿德巴約說：「我們意志堅定地度過各種起伏。我們意志堅定地完成了大家說我們做不到的事情。」「我汲取這些教訓，並會將它們應用到下個賽季。」

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