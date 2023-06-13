NBA／11年前心臟手術後輾轉多隊終奪冠 格林：犧牲得到回報

「Uncle Jeff」格林（Jeff Green）2007年被灰熊隊以第5順位選中，隨後經過2筆交易加盟超音速（雷霆前身）。格林很快就成為球隊主力前鋒，沒想到他卻在效力塞爾蒂克時，不幸遭遇心臟問題，他2012年選擇動刀治療，當時心臟一度停止跳動1小時。

格林當時被很多人斷言最多再打5年，不過現在距離手術已11年，格林仍在季後賽場上做出貢獻。他生涯輾轉11支球隊，為8支球隊參加季後賽，共參加10次季後賽，如今終於在金塊一嘗冠軍滋味。

格林賽後受訪時回憶起自己的職業生涯，「我無法用言語形容，這就是你活著的目的。這些都是犧牲，有著血液、汗水及淚水。對我來說經歷手術，11支球隊，適應各種環境，一切都是為了這一刻，這些犧牲都得到回報。」

「你融入每支球隊，每天努力會受到讚賞，要保持積極的態度，堅持下去。永遠不知道你的名字何時被叫到，當被叫到時，就必須做好準備」格林說。