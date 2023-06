NBA／奪冠後恐跳出合約難留金塊 布朗：錢不是一切

2022年夏天,金塊為了填補陣容用兩年1300萬美元的價碼簽下布朗(Bruce Brown);而來到金塊的第一年,布朗就協助球隊登上西區龍頭,到了季後賽更屢屢有出色發揮,成了金塊勇奪隊史首冠的功臣之一,這也讓他的身價水漲船高。

布朗休賽季握有球員選項,如果執行合約,下季年薪為680萬美元,但外界預估布朗肯定會挾著冠軍光環直接跳出合約,專家更認為他有望至少拿到中產等級的複數年合約,年新大約是1220萬美元起跳。

Bruce Brown (21 PTS, 8-11 FG) comes up BIG off the bench to help the @nuggets win Game 4!



🆚 MIA/DEN Game 5

⏰ Monday, 8:30pm/et

📺 ABC pic.twitter.com/aAHcsWCWdI