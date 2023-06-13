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NBA／奪冠後恐跳出合約難留金塊 布朗：錢不是一切

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗今夏將試水自由市場。 法新社
布朗今夏將試水自由市場。 法新社

2022年夏天，金塊為了填補陣容用兩年1300萬美元的價碼簽下布朗（Bruce Brown）；而來到金塊的第一年，布朗就協助球隊登上西區龍頭，到了季後賽更屢屢有出色發揮，成了金塊勇奪隊史首冠的功臣之一，這也讓他的身價水漲船高。

布朗休賽季握有球員選項，如果執行合約，下季年薪為680萬美元，但外界預估布朗肯定會挾著冠軍光環直接跳出合約，專家更認為他有望至少拿到中產等級的複數年合約，年新大約是1220萬美元起跳。

先前有消息透露，金塊曾提出四年4000萬美元的續約報價，顯然是遭到布朗團隊的拒絕，當時報導指出，他的經紀人希望能拿到四年不低於6000萬美元的合約。

「我想要留下來，」布朗在奪冠之後說道，「看看我們，正在慶祝著這一切，我們拿到了總冠軍，這就是你來到NBA的目的，就是贏下一切。」

「我和這裡是完美契合，錢不是一切，它總會來的。現在我並不擔心這些。」布朗說。

賽後葛登（Aaron Gordon）也稱讚了布朗的表現，認為他絕對有資格拿到一份很棒的合約。「我認為他會拿到他應有的報酬，他會賺大錢的。」

雖然布朗沉浸奪冠氛圍，但回到生意場上，據《丹佛郵報》的說法，金塊最多只能提供布朗的合約是年薪770萬美元，這和他所預期的金額有所落差。也因此，外界普遍認為，金塊恐怕很難留得住這位板凳悍將。

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