NBA／新賽季奪冠賠率金塊領頭 熱火還是不被看好

NBA冠軍賽在今天金塊捧起隊史首座金盃後落幕，而美國運彩公司也隨即更新新賽季聯盟30支球隊的奪冠賠率，成為衛冕軍的金塊以1賠5的最低賠率高居榜首，至於今天在冠軍賽鎩羽而歸的熱火，儘管今年將老八傳奇延續到總冠軍賽，但依舊沒有受到賭盤青睞，以1賠18排名聯盟第10名。

加入NBA第47個賽季的金塊，今天總算捧起隊史首座冠軍金盃，而根據美國運彩公司在本賽季季前所開出的奪冠賭盤，如果在賽季前夕就下金塊奪冠，將能獲得1賠16的不錯賠率，甚至比起熱火的1賠14還要來得更高。

不過在經過今天奪冠的洗禮後，美國運彩公司也在今天隨即公布2023-24賽季最新的奪冠賠率，金塊賠率一口氣衝到僅剩下1賠5高居聯盟之冠，而緊追在後的則是塞爾蒂克的1賠5.5、公鹿1賠6.5，至於今年敗在金塊手中的太陽與湖人，則分別以1賠8.5和1賠12排名第4、5名。

除了前5名外，今天在冠軍賽鎩羽而歸的熱火，奪冠賠率則是排在了勇士、76人、獨行俠與快艇之後，以1賠18排名在聯盟第10名。

該家運彩公司的NBA首席分析師就表示，金塊本賽季留給了各界深刻的印象，他們不僅在例行賽鞏固了球隊戰績領先位置，最終還連克強敵拿下總冠軍，更重要的是他們陣中的球員正處在顛峰狀態，也成為他們奪冠賠率最低的原因。

儘管季前奪冠賠率考量的因素除了球隊現階段實力外，還必須囊括外來補強可能性、陣容穩定度與傷兵風險等要素，導致熱火的排名與本季季前並沒有太大的差別。不過另一名分析師也指出，熱火有可能會在今天奪冠失利後，於休賽季期間變得更加積極，甚至是不排除交易來里拉德（Damian Lillard）這樣的球星，「我認為他們下賽季不會只是以同樣的陣容回歸，一定會變得更好。」