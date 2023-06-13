NBA／重傷復出落淚奪冠 穆雷紀錄比肩喬丹、魔術強森

丹佛金塊以4比1淘汰熱火拿到隊史首座冠軍盃，後衛穆雷（Jamal Murray）賽後流下英雄淚，他成為史上繼喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）後，第3位在總冠軍賽完成至少100分、50助攻，投籃命中率還高達45%以上的後衛。

根據美國數據網站顯示，穆雷在今年5場總冠軍賽合計攻下107分、送出50次助攻，投籃命中率45.1%。

這也讓穆雷成為NBA總冠軍賽史上，繼「籃球之神」喬丹、魔術強森後，第3名在系列賽完成至少100分、50助攻，且投籃命中率還達45%以上的後衛。

魔術強森是NBA史上最具代表性的雙能衛，他生涯共率洛杉磯湖人打過9次總冠軍賽，其中共5次達成這項成就；而兩度帶領芝加哥公牛完成3連霸的喬丹，生涯僅於1991年首度登頂時成為100分、50助攻，且投籃命中率達45%俱樂部的會員。

26歲的穆雷出生於加拿大，雖然從3歲就開始就開始玩籃球，但他在青少年時期其實是一名田徑選手，直到13歲才接受正統籃球訓練並參賽。

穆雷唸完1年肯塔基大學後投入選秀，在2016年首輪第7順位由金塊選中，菜鳥球季第2年就坐穩球隊先發位置，並且在2018-19年賽季攜手約柯奇（Nikola Jokic）打出例行賽西區第2的佳績。

接下來2個賽季，穆雷逐漸打出身價，在2019-20年的NBA泡泡園區季後賽，繳出平均26.5分、6.6助攻，命中率還高達50.5%；2021年2月20日對騎士，穆雷靠著單場轟進8記三分球灌進50分，成為NBA史上，首名單場獲得50分以上卻沒有任何罰球的球員。

只可惜英雄就怕傷病磨，幾乎打出生涯年的穆雷，同樣在2021年4月13日對金州勇士的比賽中，發生左膝前十字韌帶斷裂傷勢，這也讓他休息了1年半，直到今年賽季才復出並一舉幫助球隊奪冠。

穆雷球賽結束後沒多久就在場上熱淚盈框，站在頒獎台上更是哽咽難以言語。曾有外媒報導，穆雷在十字韌帶斷裂後，曾哭著問過總教練馬龍（Michael Malone）球隊會不會把他賣掉，顯然這座總冠軍隊穆雷而言意義更加重大。