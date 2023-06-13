快訊

外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

NBA／重傷復出落淚奪冠 穆雷紀錄比肩喬丹、魔術強森

中央社／ 台北13日電
從重傷後復出奪冠，穆雷喜極而泣。 路透社
從重傷後復出奪冠，穆雷喜極而泣。 路透社

丹佛金塊以4比1淘汰熱火拿到隊史首座冠軍盃，後衛穆雷（Jamal Murray）賽後流下英雄淚，他成為史上繼喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）後，第3位在總冠軍賽完成至少100分、50助攻，投籃命中率還高達45%以上的後衛。

根據美國數據網站顯示，穆雷在今年5場總冠軍賽合計攻下107分、送出50次助攻，投籃命中率45.1%。

這也讓穆雷成為NBA總冠軍賽史上，繼「籃球之神」喬丹、魔術強森後，第3名在系列賽完成至少100分、50助攻，且投籃命中率還達45%以上的後衛。

魔術強森是NBA史上最具代表性的雙能衛，他生涯共率洛杉磯湖人打過9次總冠軍賽，其中共5次達成這項成就；而兩度帶領芝加哥公牛完成3連霸的喬丹，生涯僅於1991年首度登頂時成為100分、50助攻，且投籃命中率達45%俱樂部的會員。

26歲的穆雷出生於加拿大，雖然從3歲就開始就開始玩籃球，但他在青少年時期其實是一名田徑選手，直到13歲才接受正統籃球訓練並參賽。

穆雷唸完1年肯塔基大學後投入選秀，在2016年首輪第7順位由金塊選中，菜鳥球季第2年就坐穩球隊先發位置，並且在2018-19年賽季攜手約柯奇（Nikola Jokic）打出例行賽西區第2的佳績。

接下來2個賽季，穆雷逐漸打出身價，在2019-20年的NBA泡泡園區季後賽，繳出平均26.5分、6.6助攻，命中率還高達50.5%；2021年2月20日對騎士，穆雷靠著單場轟進8記三分球灌進50分，成為NBA史上，首名單場獲得50分以上卻沒有任何罰球的球員。

只可惜英雄就怕傷病磨，幾乎打出生涯年的穆雷，同樣在2021年4月13日對金州勇士的比賽中，發生左膝前十字韌帶斷裂傷勢，這也讓他休息了1年半，直到今年賽季才復出並一舉幫助球隊奪冠。

穆雷球賽結束後沒多久就在場上熱淚盈框，站在頒獎台上更是哽咽難以言語。曾有外媒報導，穆雷在十字韌帶斷裂後，曾哭著問過總教練馬龍（Michael Malone）球隊會不會把他賣掉，顯然這座總冠軍隊穆雷而言意義更加重大。

延伸閱讀

NBA／金塊「高原連線」太強勢 魔術強森：熱火麻煩大了

NBA／喬丹1992年夢幻隊原味球衣將拍賣 估1855萬落槌

NBA／喬丹又看走眼！馬丁2年前被黃蜂釋出貼文引網友朝聖

NBA／生死戰瀕臨淘汰落後下絕殺 懷特成喬丹後第2人

相關新聞

NBA／FMVP到手還破多項聯盟紀錄 約柯奇：可以回家了

NBA總冠軍賽落幕，金塊隊以94：89擊敗熱火隊，拿下隊史47年首座總冠軍，金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）今...

NBA／那趟35分鐘車程改變一生 約柯奇決心甩肉成MVP

初進NBA還略「顯胖」的約柯奇，在教練利用35分鐘車程一路勸說後，放棄狂喝汽水的壞習慣，積極瘦身讓身體越來越精實，在場上...

NBA／上季膝傷整季報銷 穆雷捧冠淚流滿面

兩年前左膝十字韌帶撕裂，金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）空白一整個賽季，但今年有了最好結果，金塊在總冠軍賽第5...

NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍

身為聯盟史上第2支以分區老八闖進到總冠軍賽的球隊，熱火隊今天在總冠軍賽第5戰以5分差距不敵金塊隊，無緣改寫歷史成為首支奪...

NBA／金塊奪冠路最「躺」球員 中鋒布萊恩季後賽只打29秒

金塊奪下隊史等了47年的隊史首座總冠軍，要論這趟旅程中誰最「躺」，絕對是季中才加盟的長人布萊恩（Thomas Bryant），金塊整個季後賽17場，他竟只出賽29秒。 布萊恩本季一開始效力湖人，

NBA／聯盟剩10隊沒拿過冠軍 金塊4浪人登上奪冠列車

金塊今天以94：89擊敗熱火，系列賽4勝1敗封王，拿下隊史47年首座總冠軍，也成為聯盟第20支奪冠過的球隊。 這是金塊1976年進軍NBA後首次參加總冠軍賽，由約柯奇（Nikola Jokic）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦