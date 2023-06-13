快訊

印尼羽賽／連霸第一步 戴資穎直落2擊退世界第10

賴清德想靠太陽花世代拉攏青年票？但「覺青」已成負面詞

BBC揭發中國人在日本性侵偷拍，中國的輿論為何冷淡？

NBA／金塊16勝4敗強勢奪冠 21世紀以來勝率僅次勇士、湖人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
西區龍頭金塊一路輾過所有對手，強勢奪下總冠軍。 路透社
西區龍頭金塊一路輾過所有對手，強勢奪下總冠軍。 路透社

終場前27.1秒時還落後1分的熱火，沒想到巴特勒持球切入禁區卻發生關鍵失誤，導致金塊獲得球權。最終讓加入NBA第47年的金塊以94比89擊退熱火，，拿下隊史首座NBA總冠軍。

金塊是在1976年因兩聯盟合併加入NBA，隊史曾5度打進分區冠軍賽但無緣爭冠，今年首度闖進總冠軍賽就一舉奪下總冠軍，可說是沸騰了整個丹佛市。

金塊例行賽拿下53勝29敗西區第一。季後賽首輪4比1輕鬆解決明尼蘇達灰狼，接著4比2淘汰鳳凰城太陽，西區冠軍賽4比0橫掃洛杉磯湖人，打進總冠軍賽。

在總冠軍賽開打之前，外界普遍看好兵強馬壯、具備攻守全面優勢的金塊能夠封王；扣除掉第2戰，金塊意外在主場遭逆轉吞敗，金塊在剩下比賽中依然展現強勁實力，包括在客場連拿兩勝，帶著3比1聽牌優勢，造就今天在主場封王。

金塊在今年季後賽之旅一共取得16勝4敗的優異表現，其中主場更是10勝1敗，魔鬼高原主場可說是令對手聞風喪膽。

根據統計，金塊和2007年的馬刺並列聯盟進入21世紀之後單一季後賽第3好的成績，僅次於2017年勇士16勝1敗和2001年湖人的15勝1敗。

金塊4場敗場中，太陽貢獻了2場，灰狼和熱火各1場。

相關新聞

NBA／約柯奇領軍4勝1敗擊退熱火 金塊勇奪隊史47年來首冠

帶著聽牌優勢回到主場的金塊，克服全場三分球28投5中、以及上半場落後的困境，下半場靠著約柯奇（Nikola Jokic）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94比89擊退熱火，4勝1敗封王，也贏得隊史

NBA／FMVP到手還破多項聯盟紀錄 約柯奇：可以回家了

NBA總冠軍賽落幕，金塊隊以94：89擊敗熱火隊，拿下隊史47年首座總冠軍，金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）今...

NBA／那趟35分鐘車程改變一生 約柯奇決心甩肉成MVP

初進NBA還略「顯胖」的約柯奇，在教練利用35分鐘車程一路勸說後，放棄狂喝汽水的壞習慣，積極瘦身讓身體越來越精實，在場上...

NBA／上季膝傷整季報銷 穆雷捧冠淚流滿面

兩年前左膝十字韌帶撕裂，金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）空白一整個賽季，但今年有了最好結果，金塊在總冠軍賽第5...

NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍

身為聯盟史上第2支以分區老八闖進到總冠軍賽的球隊，熱火隊今天在總冠軍賽第5戰以5分差距不敵金塊隊，無緣改寫歷史成為首支奪...

NBA／金塊奪冠路最「躺」球員 中鋒布萊恩季後賽只打29秒

金塊奪下隊史47座總冠軍，要論這趟旅程中誰最「躺」，絕對是季中才加盟的長人布萊恩（Thomas Bryant），金塊整個季後賽17場，他竟只出賽29秒。 布萊恩本季一開始效力湖人，得到許多出賽機

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦