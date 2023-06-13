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NBA／女兒頒獎典禮萌翻 約柯奇昔因「泡泡賽季」延後婚禮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇帶著不到2歲的女兒奧涅娜（Ognjena Jokic）領取總冠軍賽MVP獎盃，可愛模樣盟翻眾人。 美聯社
約柯奇帶著不到2歲的女兒奧涅娜（Ognjena Jokic）領取總冠軍賽MVP獎盃，可愛模樣盟翻眾人。 美聯社

金塊隊花5戰解決熱火隊，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）毫無疑問領到總冠軍賽MVP，頒獎典禮上他帶著不到2歲的女兒奧涅娜（Ognjena Jokic）領取總冠軍賽MVP獎盃，奧涅娜的可愛模樣萌翻眾人，身上印著爸爸名字的外套同樣吸睛，成為頒獎典禮上溫馨畫面。

奧涅娜是約柯奇和太太娜塔莉婭（Natalija Jokic）2021年9月迎接的寶貝，奧涅娜在塞爾維亞有「火熱」含義，約柯奇的比賽中也常可看見妻女為他加油的身影。

娜塔莉婭和約柯奇都來自塞爾維亞北部的小城市松博爾（Sombor），兩人從青少年時期就開始交往，約柯奇加入金塊後，娜塔莉婭愛相隨到丹佛。

娜塔莉婭其實在2013年就先赴美，進入奧克拉荷馬州的雪米諾大學（Seminole State College in Oklahoma）女排隊，2015年搬到丹佛，18年從丹佛大都會州立大學畢業。

兩人愛情長跑在2020年開花結果，不過1月就訂婚的兩人，原本6月要成婚，但因新冠肺炎疫情肆虐，NBA一度停賽，之後改到佛州奧蘭多迪士尼進行「泡泡賽季」而影響婚期，直到同年10月24日才完成終身大事，隔年9月就迎來奧涅娜出生。

今天奧涅娜和娜塔莉婭都是場邊見證金塊歷史首冠的成員，穿著約柯奇名字皮衣的奧涅娜，之後更戴上金塊的冠軍帽上台，可愛模樣萌翻眾人。

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