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NBA／5年黑暗期培養陣容 金塊成第2支奪冠ABA球隊

中央社／ 台北13日電
金塊成軍47年終於一嚐總冠軍滋味。 法新社
金塊成軍47年終於一嚐總冠軍滋味。 法新社

丹佛金塊今天拿到隊史47年來首座總冠軍，回顧球隊歷史，金塊經歷了5年的黑暗重建期，才在約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）以及總教練馬龍（Michael Malone）帶領下，成為第2支從ABA併入NBA後奪冠的球隊。

1967年成立的美國籃球協會（American BasketballAssociation，ABA）和1946年成立的美國職業籃球聯賽（National Basketball Association，NBA）始終處於競爭關係，直到1976年ABA才併入NBA，而當時ABA的13支球隊，僅剩下4支球隊還存在於現今的NBA當中。

這4支球隊包括丹佛金塊、布魯克林籃網、印第安那溜馬、聖安東尼奧馬刺等。其中，馬刺早在1999年就嚐到隊史首次冠軍滋味，而今天奪冠的金塊，就成為4支ABA球隊當中第2支拿下NBA總冠軍的球隊。

金塊成立於1967年是ABA的創始球隊之一，最早稱為雲雀（Larks），但在首個球季開打前就更名為火箭，並且在1974年又改名為金塊，而在1976年ABA合併前最後一個賽季打進總冠軍賽，但輸給了紐約籃網。

不論在ABA或者NBA，金塊始終是季後賽常客，在ABA的9個賽季金塊全都打進季後賽，但僅1次打到總冠軍賽；併入NBA後，金塊曾在1980年代9度打進季後賽，另在2004~2013年連續10個賽季都打進季後賽，但始終無緣總冠軍。

儘管金塊從2013~14年賽季開始，連續5個賽季進入重建期，但球隊卻默默地開始奠定基石。包括2014年選進約柯奇、2016年選進穆雷、2018年選進小波特（Michael Porter Jr.），加上2015年起請來馬龍擔任教練，這一切終於在2018~19年球季開花結果，當年以54勝28敗拿到例行賽西區第2的佳績。

在金塊47年的隊史裡也產生過不少球星，包括第一代球星英格利許（Alex English）、「一代鍋神」穆湯波（Dikembe Mutombo），2003年金塊選到了近代著名的球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），加上總教練換成以進攻著稱的卡爾（George Karl），在2000年以防守為重的NBA風氣下，金塊卻反向操作打出華麗的進攻球風。

金塊從1999年將主場搬到現址「百事中心（Pepsi Center）」，這座球場位於5280英呎的高原，這也是金塊球場的罰球線上，貼有「5280」這個數字的由來。由於球場位處空氣稀薄的高海拔，也讓外界戲稱金塊擁有全NBA最「天然」的主場優勢。

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