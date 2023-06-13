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NBA／選秀15順位外囊括雙MVP 約柯奇創史上首見紀錄

中央社／ 台北13日電
28歲的約柯奇攀上籃球生涯顛峰。 路透社
28歲的約柯奇攀上籃球生涯顛峰。 路透社

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天總冠軍賽第5戰率隊以94比89勝熱火，奪得隊史首冠，而他單季季後賽得分、籃板、助攻都高居第1，不僅創紀錄，還成為史上選秀順位最低的總冠軍賽MVP。

丹佛金塊隊史首度闖進總冠軍賽，賽前在7戰4勝制系列賽以3比1領先，今天在主場展開總冠軍賽第5戰，靠著約柯奇攻下28分、16籃板、4助攻，最終以94比89戰勝邁阿密熱火，在主場球迷面前高舉隊史首座金盃，讓熱火老八傳奇劃下句點。

28歲約柯奇2014年參加NBA選秀會，在第2輪第41順位被金塊選中，5度獲選全明星賽，儘管本季挑戰年度最有價值球員（MVP）3連霸失利，但他在生涯首度總冠軍賽之旅，充分發揮自身價值，系列賽場均繳出30.2分、14籃板、7.2助攻，毫無意外獲選為總冠軍賽MVP。

約柯奇除了是近20年來首名獲得總冠軍賽MVP殊榮的中鋒球員外，還是史上選秀最低順位的總冠軍賽MVP，同時還是首位在首輪選秀前15順位之外，當選過總冠軍賽MVP和年度MVP的球員。

根據ESPN Stats & Info統計，約柯奇還稱霸單季季後賽得分、籃板、助攻排行榜，展現其全能身手，成為史上第1人。

談到終於奪得隊史首冠，約柯奇賽後受訪時表示：「很好，很好，任務完成了，我們可以回家了。」約柯奇在場上與妻子和家人一同慶祝，享受這一刻。

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