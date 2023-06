NBA／選秀15順位外囊括雙MVP 約柯奇創史上首見紀錄

金塊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)今天總冠軍賽第5戰率隊以94比89勝熱火,奪得隊史首冠,而他單季季後賽得分、籃板、助攻都高居第1,不僅創紀錄,還成為史上選秀順位最低的總冠軍賽MVP。

丹佛金塊隊史首度闖進總冠軍賽,賽前在7戰4勝制系列賽以3比1領先,今天在主場展開總冠軍賽第5戰,靠著約柯奇攻下28分、16籃板、4助攻,最終以94比89戰勝邁阿密熱火,在主場球迷面前高舉隊史首座金盃,讓熱火老八傳奇劃下句點。

Nikola Jokic is an NBA Champion and #NBAFinals MVP!



Joker averaged 30.2 PTS, 14.0 REB, and 7.2 AST to lead the @nuggets to the 2022-23 NBA Championship 🔒 pic.twitter.com/88Mh9pPWyd