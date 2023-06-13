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NBA／球場勝利組！金塊菜鳥布勞恩連獲總冠軍寫36年特別紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊22歲菜鳥布勞恩（Christian Braun）也成為史上第5位拿完NCAA總冠軍隔年就奪下NBA金盃的球員 法新社
金塊22歲菜鳥布勞恩（Christian Braun）也成為史上第5位拿完NCAA總冠軍隔年就奪下NBA金盃的球員 法新社

金塊隊首度闖進總冠軍賽就高捧金盃，今天第5戰以94：89擊敗熱火隊登頂後締造多項紀錄，22歲菜鳥布勞恩（Christian Braun）也成為史上第5位拿完NCAA總冠軍隔年就奪下NBA金盃的球員，且是近36年來第一人。

過去NBA只有4名球員達到如此紀錄，分別是1957年羅素（Bill Russell）、1973年畢比（Henry Bibby）、1980年「魔術」強森（Magic Johnson）和1987年湯普森（Billy Thompson），來自NCAA名校堪薩斯大學的布勞恩今天加入特別紀錄行列。

布勞恩例行賽場均上場15.5分鐘，成績是4.7分、2.4籃板，季後賽上場時間再被壓縮，總冠軍賽前2戰合計上場時間也不到24分鐘、只拿6分，但第3戰成奇兵，全場攻下15分，助隊以109：94擊敗熱火，教頭馬龍（Michael Malone）和今天獲頒總冠軍賽MVP的約柯奇（Nikola Jokic）都大力稱讚這位菜鳥，約柯奇更形容這場第3戰是「布勞恩為我們打下勝利」。

今天布勞恩板凳替補出賽24分鐘，貢獻7分、3籃板，菜鳥年整體表現雖不如前輩羅素、強森有主宰力，仍成為難得紀錄的一員。

不只大學和職業賽季都嚐到冠軍滋味，布勞恩在藍谷西北高中（Blue Valley Northwest High School）3年都助隊打下州冠軍，無怪乎約柯奇形容金塊菜鳥是「人生勝利組」。

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