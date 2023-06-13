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NBA／季後賽得分籃板助攻領先群雄 約柯奇史上第一人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇勇奪總冠軍賽MVP。 法新社
約柯奇勇奪總冠軍賽MVP。 法新社

丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在關鍵封王之戰中再度展現無與倫比的價值，全場16投12中，攻下28分16籃板4助攻，特別是下半場一人獨拿19分，帶動金塊在外線失準的情況下扭轉戰局，最終以4勝1敗終結熱火，贏得隊史加入NBA47年以來的首座總冠軍。

約柯奇5場系列賽平均可以攻下30.2分14籃板7.2助攻，成為史上第一位在總冠軍賽繳出如此數據的球員，也讓失去年度MVP三連霸成就的他風光獲選總冠軍賽MVP。

約柯奇成為2002年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位贏得FMVP的中鋒球員；此外根據統計，約柯奇在今年季後賽一共出賽20場，累積得到600分、269個籃板、190次助攻，3項數據皆領先群雄，更讓他成為聯盟史上第一位達此成就的球員。

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