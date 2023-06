NBA／季後賽得分籃板助攻領先群雄 約柯奇史上第一人

丹佛金塊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)在關鍵封王之戰中再度展現無與倫比的價值,全場16投12中,攻下28分16籃板4助攻,特別是下半場一人獨拿19分,帶動金塊在外線失準的情況下扭轉戰局,最終以4勝1敗終結熱火,贏得隊史加入NBA47年以來的首座總冠軍。

Nikola Jokic is an NBA Champion and #NBAFinals MVP!



Joker averaged 30.2 PTS, 14.0 REB, and 7.2 AST to lead the @nuggets to the 2022-23 NBA Championship 🔒 pic.twitter.com/88Mh9pPWyd — NBA (@NBA) June 13, 2023

約柯奇5場系列賽平均可以攻下30.2分14籃板7.2助攻,成為史上第一位在總冠軍賽繳出如此數據的球員,也讓失去年度MVP三連霸成就的他風光獲選總冠軍賽MVP。

Nikola Jokic is presented with the Bill Russell Trophy as the 2022-23 #NBAFinals MVP 👏 pic.twitter.com/enfQxUJzZx — NBA (@NBA) June 13, 2023

約柯奇成為2002年的歐尼爾(Shaquille O'Neal)之後,首位贏得FMVP的中鋒球員;此外根據統計,約柯奇在今年季後賽一共出賽20場,累積得到600分、269個籃板、190次助攻,3項數據皆領先群雄,更讓他成為聯盟史上第一位達此成就的球員。