NBA／季後賽得分籃板助攻領先群雄 約柯奇史上第一人

丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在關鍵封王之戰中再度展現無與倫比的價值，全場16投12中，攻下28分16籃板4助攻，特別是下半場一人獨拿19分，帶動金塊在外線失準的情況下扭轉戰局，最終以4勝1敗終結熱火，贏得隊史加入NBA47年以來的首座總冠軍。

Nikola Jokic is an NBA Champion and #NBAFinals MVP!



Joker averaged 30.2 PTS, 14.0 REB, and 7.2 AST to lead the @nuggets to the 2022-23 NBA Championship 🔒 pic.twitter.com/88Mh9pPWyd — NBA (@NBA) June 13, 2023

約柯奇5場系列賽平均可以攻下30.2分14籃板7.2助攻，成為史上第一位在總冠軍賽繳出如此數據的球員，也讓失去年度MVP三連霸成就的他風光獲選總冠軍賽MVP。

Nikola Jokic is presented with the Bill Russell Trophy as the 2022-23 #NBAFinals MVP 👏 pic.twitter.com/enfQxUJzZx — NBA (@NBA) June 13, 2023

約柯奇成為2002年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位贏得FMVP的中鋒球員；此外根據統計，約柯奇在今年季後賽一共出賽20場，累積得到600分、269個籃板、190次助攻，3項數據皆領先群雄，更讓他成為聯盟史上第一位達此成就的球員。