NBA／那趟35分鐘車程改變一生 約柯奇決心甩肉成MVP

初進NBA還略「顯胖」的約柯奇，在教練利用35分鐘車程一路勸說後，放棄狂喝汽水的壞習慣，積極瘦身讓身體越來越精實，在場上展現愈來愈強大的宰制力，並正式晉升MVP行列。

約柯奇（Nikola Jokic）現年28歲、身高6呎11吋（約210公分），是丹佛金塊於2014年選秀會第2輪，總順位第41順位選上的塞爾維亞中鋒。他在剛進NBA時就有極佳的表現，因此入選年度新秀第一隊。

加入NBA後，身材雖比其他球員更「顯胖」，約柯奇平均得分仍逐年攀升，從10分、16.7分、18.5分提高到20.1分，籃板數也從7個、9.8個、10.7個、10.8個一路增加，直到2019-20球季出現微幅衰退，仍有平均19.9分、9.7籃板這樣的水準。

約柯奇當時開始和朋友、訓練員討論如何獲得更好的狀態，他還會把健身影片傳給金塊體能教練艾肯伯格（Felipe Eichenberger），然後開玩笑地說自己以後也要變成那樣。艾肯伯格與約柯奇關係親密，每年休季期間還會一起在塞爾維亞待上一個月。

艾肯伯格的女兒出生以及之後她的每次生日派對，約柯奇都在現場；約柯奇也經常因為賽前更衣室太吵，躲到艾肯伯格的辦公室圖個清靜，甚至在膝蓋或背部受傷後，問艾肯伯格減肥是不是能改善類似問題。

其實多年來，包括教練、球團高層、媒體都一直告訴約柯奇，如果他想在NBA獲得成功，就要保持更好的狀態，「控制體重」就是很重要的一環。

艾肯伯格回想，當時他認為，是時候讓約柯奇知道這件事的重要性了，於是告訴約柯奇：「你可以成為MVP的。」

艾肯伯格提到，當時約柯奇有點生他的氣，「突然變得很激動」。他知道那觸動約柯奇的敏感神經，於是他便默默等待「提醒」約柯奇該減重的機會。

在一次兩人一起搭車前往丹佛機場時，艾肯伯格逮到機會，在大約35分鐘的車程中試圖喚醒約柯奇要讓自己變得更強的意識，並提到一系列為他「改造體格」的計畫。

艾肯伯格提到，約柯奇想了想後才回說：「好吧，我們開始做吧。」

從此之後，約柯奇不論上場時間多長，比賽結束後還會加練舉重，同時也改變了自己的飲食習慣，盡可能減少放縱的情況，這意味他打電動時不喝他最愛的汽水、聚會時不喝啤酒，也幾乎不再吃零食，只有在回塞爾維亞時，喝點柳橙汁或多吃點媽媽做的飯菜。

在這樣的自律堅持一段時間後，約柯奇的體型出現驚人變化，不但瘦了下來，也更為強壯，雖然掉了20到30磅 （9到13公斤），但每塊肉都是結實的肌肉。

艾肯伯格回憶說：「他瘦10磅時說自己感覺不錯，瘦20磅時驚呼自己好像可以灌籃，瘦30磅時更稱自己可以全力衝刺了。」

這樣的改變對約柯奇在場上的表現有立竿見影的幫助，他2020-21球季開始再次起飛，得分上竄到26.4分，隔年再提高到生涯至今最高的27.1分；籃板先是回到平均10.8個的顛峰，隔年再增加到13.8個的生涯之最。

今年約柯奇繳出24.5分、11.8籃板、9.8助攻的「準平均大三元」成績單，5度獲選參加NBA明星賽的他，生涯至今8個球季都在金塊度過，平均每場比賽可獲20.2分、10.5籃板、6.6助攻、1.2阻攻、0.7抄截，曾3度獲選為年度第一隊、3次進到年度第二隊。

如今金塊奪下隊史首冠，約柯奇也獲總冠軍賽MVP，有人問他，什麼時候意識到自己能爭取MVP，是不是真的是艾肯伯格種下了那個種子。

約柯奇說：「是真的，艾肯伯格真的是第一個告訴我，說我可以拿MVP的人，我還記得，那是在去機場的車上，當時我還在笑。」

約柯奇提到：「老實說我從在塞爾維亞開始，就一直是這樣打球，沒有太多改變，只是有一點升級，但始終沒有改變風格或打法。」

如今瘦身有成的約柯奇，已經從看起來胖嘟嘟、喝著汽水的年輕人，搖身一變成為現在這個體格壯碩，動不動就拿下大三元的頂級球星。