NBA／約柯奇終結小球時代？逾20年再有中鋒獲FMVP

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）總冠軍賽幾乎場場打滿，繳出場均30.2分、14籃板，除率隊拿下隊史首座總冠軍，也成為繼「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，第一個拿到總冠軍賽MVP的中鋒。

丹佛金塊今天在第四節翻轉戰局，最終在主場94比89贏球，7戰4勝制總冠軍系列賽4比1擊敗邁阿密熱火，如願拿到加入聯盟47年來的隊史首冠。

約柯奇在總冠軍賽2次拿下大三元，5戰平均上場41分鐘，繳出場均30.2分、14籃板、7.2助攻、1.4阻攻、0.8抄截的全方位強勢表現，毫無意外獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

金塊是在2014年選秀會上以第二輪第41順位選進約柯奇，他成為史上選秀順位最低的總冠軍賽MVP，但約柯奇也是繼2002年的歐尼爾後，拿下總冠軍賽MVP的第一位純中鋒球員。

約柯奇今年季後賽一路都有亮眼表現，整個季後賽一共攻下600分，搶下269個籃板、送出190次助攻，3項數據都是今年所有打季後賽球員之最，是NBA史上首次出現的成就。