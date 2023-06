NBA／約柯奇終結小球時代？逾20年再有中鋒獲FMVP

金塊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)總冠軍賽幾乎場場打滿,繳出場均30.2分、14籃板,除率隊拿下隊史首座總冠軍,也成為繼「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)後,第一個拿到總冠軍賽MVP的中鋒。

丹佛金塊今天在第四節翻轉戰局,最終在主場94比89贏球,7戰4勝制總冠軍系列賽4比1擊敗邁阿密熱火,如願拿到加入聯盟47年來的隊史首冠。

約柯奇在總冠軍賽2次拿下大三元,5戰平均上場41分鐘,繳出場均30.2分、14籃板、7.2助攻、1.4阻攻、0.8抄截的全方位強勢表現,毫無意外獲選為總冠軍賽最有價值球員(MVP)。

金塊是在2014年選秀會上以第二輪第41順位選進約柯奇,他成為史上選秀順位最低的總冠軍賽MVP,但約柯奇也是繼2002年的歐尼爾後,拿下總冠軍賽MVP的第一位純中鋒球員。

約柯奇今年季後賽一路都有亮眼表現,整個季後賽一共攻下600分,搶下269個籃板、送出190次助攻,3項數據都是今年所有打季後賽球員之最,是NBA史上首次出現的成就。

Nikola Jokic is an NBA Champion and #NBAFinals MVP!



Joker averaged 30.2 PTS, 14.0 REB, and 7.2 AST to lead the @nuggets to the 2022-23 NBA Championship 🔒 pic.twitter.com/88Mh9pPWyd