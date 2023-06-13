NBA／FMVP到手還破多項聯盟紀錄 約科奇：可以回家了

NBA總冠軍賽落幕，金塊隊以94：89擊敗熱火隊，拿下隊史47年首座總冠軍，金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）今天進帳28分、16籃板、4助攻，成為聯盟史上首位單一季後賽在得分、籃板、助攻都排名第一的球

Nikola Jokic is the 2023 #NBAFinals MVP! pic.twitter.com/jfZoEHyNFx — NBA (@NBA) 2023年6月13日

員，他的好表現也為自己贏得總冠軍賽MVP。

儘管今年與例行賽MVP三連霸擦身而過，約柯奇在季後賽展現對於比賽的宰制力，包括今天封王戰在內，繳出一張平均30分、13.5籃板、9.5助攻的準大三元數據，且命中率5成5、三分球命中率4成66、罰球命中率8成，高效率的表現毫無疑問成為金塊奪冠最大功臣。

今年季後賽期間，約柯奇更是打破多項紀錄，包括達成單一季後賽史上最多次大三元、中鋒單場最高助攻數，今天高捧總冠軍賽MVP獎座，更是史上選秀順位最低（第二輪第41順位）的總冠軍賽MVP。

Nikola Jokic is presented with the Bill Russell Trophy as the 2022-23 #NBAFinals MVP 👏 pic.twitter.com/enfQxUJzZx — NBA (@NBA) 2023年6月13日

季後賽與總冠軍賽寫下輝煌的一頁，約柯奇賽後仍將功勞歸給團隊與所有在身後支持他的人，談到今天艱辛的封王戰，他說：「這就是籃球，有時候在這樣的比賽中，就是會遇到投不進的狀況，很高興最終我們還是贏了，現在做完事情，可以回家了。」