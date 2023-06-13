NBA／約柯奇領軍4勝1敗擊退熱火 金塊勇奪隊史47年來首冠

帶著聽牌優勢回到主場的金塊，克服全場三分球28投5中、以及上半場落後的困境，下半場靠著約柯奇（Nikola Jokic）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94比89擊退熱火，4勝1敗封王，也贏得隊史47年來首座總冠軍。

約柯奇全場16投12中，高效率拿下28分16籃板4助攻，他在下半場10投8中得到19分，特別是第四節的10分，幫助金塊在沒有太多外線挹注的情況下取得領先。整個系列賽的強勢表現，也讓他一如預期拿到總冠軍賽MVP。

The Denver Nuggets are NBA Champions for the 1st time in the franchise's history 👏



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回到主場尋求封王的金塊，上半場卻面臨三分球嚴重失準的麻煩，團隊15投僅1中，加上阿德巴約（Bam Adebayo）勇冠三軍獨拿18分，熱火取得51比44領先優勢。

不過金塊沒有沉寂太久。約柯奇在第三節拿下9分，加上波特（Michael Porter Jr.）也貢獻7分，並且團隊防守將熱火命中率壓在36%，金塊逐步收復失土，三節打完追到1分差。

挾著追分氣勢，約柯奇和穆雷（Jamal Murray）雙人搭檔第四節再度啟動，兩人合力包辦球隊前面13分，加上穆雷助攻凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）飆進三分球，金塊一舉拉開7分領先。

陷入絕境的熱火還是只能找上「士官長」巴特勒（Michael Porter Jr.）。巴特勒連續轟進13分，一度讓熱火超前比分，但布朗（Bruce Brown）搶下關鍵進攻籃板放進兩分，又讓金塊取得超前；最後讀秒時刻，巴特勒發生要命傳球失誤，凱威爾波普穩穩把握兩罰機會。金塊拉開差距，而熱火接連搶投三分失手，無力回天。

波特此戰獲得16分13籃板3助攻，穆雷14分8籃板8助攻，凱威爾波爾也有11分進帳。金塊雖然投籃狀態不佳，仍舊發揮禁區優勢，搶下57個籃板。

巴特勒第四節試圖力挽狂瀾，雖然看似有機會客場扳回一城，但關鍵的失誤還是斷送球隊追分可能性。他這場比賽拿到21分5助攻3籃板3抄截；下半場熄火的阿德巴約，獲得20分12籃板。史特魯斯（Max Strus）12分8籃板，羅瑞（Kyle Lowry）12分9籃板4助攻2抄截。

原先傳出可能會上場的赫洛（Tyler Herro），最終還是沒有亮相。熱火繼2014年、2020年之後，連續3次都總冠軍賽面臨1比3落後局面，最終都是5戰買單。