NBA／約柯奇領軍4勝1敗擊退熱火 金塊勇奪隊史47年來首冠

帶著聽牌優勢回到主場的金塊,克服全場三分球28投5中、以及上半場落後的困境,下半場靠著約柯奇(Nikola Jokic)獨拿19分,帶領金塊成功翻盤,最終以94比89擊退熱火,4勝1敗封王,也贏得隊史47年來首座總冠軍。

約柯奇全場16投12中,高效率拿下28分16籃板4助攻,他在下半場10投8中得到19分,特別是第四節的10分,幫助金塊在沒有太多外線挹注的情況下取得領先。整個系列賽的強勢表現,也讓他一如預期拿到總冠軍賽MVP。

The Denver Nuggets are NBA Champions for the 1st time in the franchise's history 👏



🏆 GAME 5 FINAL SCORE 🏆



DEN: 94

MIA: 89 pic.twitter.com/TDGO42ctwt