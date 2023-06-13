NBA／赫洛第5戰可能復出 金塊教頭：不會改變我們打法
原本傳出第5戰還是無法回歸的熱火悍將赫洛（Tyler Herro），在總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）賽前表明可以出賽後，進入了球隊名單之中。不過史波史特拉也透露，他還是會以例行性的輪替優先，視情況決定是否讓赫洛上場。
赫洛是在季後賽首輪第一場對公鹿一役中，不慎因右手腕骨折傷退，後來進行手術，當時預估要休兵6星期，儘管這段時間他依然進行訓練，但外界評估他很可能還是無法在總冠軍賽亮相。
熱火在第5戰沒有退路的情況下，勢必得動用一切可能性來贏得勝利，爭取延長戰線，至於赫洛會不會影響勝負的秘密武器，至少今天上半場比賽他還是沒有上場。
針對赫洛可能回歸，金塊主帥馬龍（Michael Malone）依舊保持平常心看待。「老實說，這沒有改變任何事情。如果他們讓赫洛上場，那就上吧，這不會改變我們的打法。」
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