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NBA／阿德巴約兩節狂飆18分 熱火背水一戰半場7分領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）上半場就有18分、9籃板的亮眼數據。 路透社
熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）上半場就有18分、9籃板的亮眼數據。 路透社

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NBA總冠軍賽第5戰今天回到丹佛舉行，背水一戰的熱火在上半場靠著防守壓迫讓金塊失誤連連，加上中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）上半場就有18分、9籃板的亮眼數據，幫助熱火上半場打完以51：44領先金塊。

距離隊史首座總冠軍僅差最後一勝的金塊，今天碰上背水一戰的熱火，熱火在開賽後雖然先打出一波5：0攻勢，但回到主場後的金塊火力更加旺盛，隨即打出12：0的反撲，但韌性十足的熱火也在中鋒阿德巴約活躍表現下緊咬比數，甚至還讓約柯奇（Nikola Jokic）首節就吞下2犯，首節打完熱火也在阿德巴約、史特魯斯（Max Strus）聯手攻下22分領軍下，以24：22領先金塊。

第二節熱火巴特勒連續得分，加上勒夫（Kevin Love）的成功防守，熱火打出開節4：0攻勢，隨後替補上陣的羅賓森（Duncan Robinson）、馬丁（Caleb Martin）也加入搶分行列，幫助熱火一度取得10分領先；儘管金塊隨後將比數縮小，但熱火後衛羅瑞（Kyle Lowry）連續砍進三分球，幫助熱火維持住領先優勢，上半場打完熱火以51：44領先金塊。

熱火上半場以阿德巴約攻下18分、9籃板表現最佳，羅瑞與巴特勒各有8分進帳，至於金塊以約柯奇拿下9分、9籃板、4助攻表現最佳，不過光是上半場金塊就發生多達9次失誤。

Nikola Jokic Kyle Lowry Kevin Love 阿德巴約

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