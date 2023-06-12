NBA／未來續留湖人？ 八村壘：只想待讓我快樂的地方

自從季中離開華盛頓轉戰洛杉磯之後，八村壘（Rui Hachimura）彷彿走進了另一段人生，一路幫助紫金軍團殺到西區冠軍賽，而挾著季後賽的表現，八村壘也有望在自由市場上獲得一份優渥的報價合約

近日在出席一個節目時，八村壘談到了當初想要離開巫師的想法。「我申請交易的原因是我想去一個能讓我快樂打球的地方，一個喜歡我也願意相信我的地方，湖人就是當時對我很感興趣的球隊之一。我的經紀人和球隊做得很棒，我去了湖人，這對我來說是一個瘋狂的賽季。」八村壘說。

八村壘來到湖人後，例行賽後段一共出賽33場，雖然只有平均9.6分、4.7籃板的成績，但進入季後賽卻成為球隊重要的輪替戰力，在16場比賽中場均可以得到12.2分、3.6籃板。特別是幾次防守約柯奇（Nikola Jokic），也受到正面評價。

「甫加盟湖人時，我們甚至不知道我們能否打進季後賽。但我們最終打進了季後賽，雖然輸給了金塊，對我們來說仍是一趟不錯的旅程。我不知道我的未來會怎麼樣，但我想去一個能讓我快樂的地方，湖人一直很好，我們就拭目以待吧。」八村壘說。

八村壘在休賽季將成為受限制自由球員，湖人有權利跟進任何球隊所提出的報價。湖人方面也早已表明，今年夏天留住八村壘將會是球隊首要目標。