NBA／熱火輸球最開心的人？威廉斯：他們快被金塊送回家

熱火在總冠軍賽以1比3落後金塊隊，塞爾蒂克前鋒威廉斯（Grant Williams）卻幸災樂禍，他近日受訪時直言，熱火要被送回家。

威廉斯曾在東區冠軍賽對「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）噴垃圾話，巴特勒隨後大爆發搶下勝利，威廉斯一時間曾為眾人笑柄，塞爾蒂克最終也在東冠系列賽被淘汰。

熱火目前以1比3落後金塊，威廉斯近日受訪時表示，「我也想知道為什麼我們會輸熱火，但我知道他們馬上要被金塊打敗送回家了，所以我們會沒事的。」

Grant Williams is ready for Denver to finish off The Heat pic.twitter.com/18xqLGpTiA — Pat Bev Pod (@PatBevPod) 2023年6月12日

據先前報導，威廉斯是帶著韌帶撕裂傷打季後賽，他已完成修復手術，預計缺席6到8周。威廉斯本季場均貢獻8.1分、4.6籃板，三分球命中率39.5%，今年休賽季將成為自由球員。