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NBA／傳湖人有意勇士後衛迪文森佐 好友哈特招募他到尼克

聯合新聞網／ 綜合報導
傳湖人有意勇士後衛迪文森佐。 法新社
傳湖人有意勇士後衛迪文森佐。 法新社

據外媒報導，勇士後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）預計跳出合約第二年球員選項，進入自由市場，湖人隊有意網羅。他的好朋友哈特（Josh Hart）則希望能在尼克隊重聚。

湖人休賽季將有4名後衛成為自由球員，包括里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）、施羅德（Dennis Schroder）及華克（Lonnie Walker IV）。據《The Heavy》資深記者德凡尼（Sean Deveney）報導，湖人可能追求迪文森佐，雖然他的價碼預計高於迷你中產，但他會是合適的人選，能在板凳作為射手和持球者。

迪文森佐過去曾和哈特、布朗森（Jalen Brunson）幫助維拉諾瓦大學奪得NCAA冠軍。哈特近日受訪時向迪文森佐喊話一起在紐約重聚，「我希望我們能在場上打很久，然後穿上同件制服。」

迪文森佐上季效力公鹿、國王隊表現不佳。本季轉戰勇士後重拾往日身手，出賽72場，平均能貢獻9.4分、4.5籃板、3.5助攻，三分球命中率39.7%。

勇士 湖人

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