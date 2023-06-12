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NBA／金塊隊史首冠只差一步 穆雷：相信我們可以做到

中央社／ 台北12日電
穆雷一直相信金塊能夠攻頂。 美聯社
穆雷一直相信金塊能夠攻頂。 美聯社

金塊明天總冠軍賽若勝熱火，將奪得首冠，教頭馬龍（Michael Malone）今天說，儘管金塊在系列賽以3比1領先，但須抱著1比3落後心態，對手在絕望中全力求勝，而球隊須展現比對手更強烈企圖心。

丹佛金塊在客場連2戰拿下勝利後，7戰4勝制系列賽以3比1領先邁阿密熱火，搶先聽牌，13日將回到主場作戰，距離隊史首座金盃，只差1勝。

美國媒體ESPN報導，對於進入系列賽收尾階段，金塊總教練馬龍表示，「最擔心的是人性，大多數球隊在3比1領先時，他們會喘口氣，心態放鬆且認為贏球是理所當然的。」

不過，馬龍認為，什麼事情都有可能發生，因此他告訴球隊，面對明天的比賽，必須抱持著1比3落後心態，「他們很絕望，我們必須比他們更加絕望，他們（對勝利）很飢渴，我們必須更加飢渴」。

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在總冠軍賽系列賽場均30.8分、13.5籃板、8助攻，金塊若能順利奪冠，約柯奇將是總冠軍賽MVP熱門人選之一。

約柯奇表示，必須抱著必勝的決心，去準備明天的比賽，「我知道這是一個很好的機會，每個人都知道，從今天訓練來看，大家都非常專注，我們已經做好準備」。

歷史數據也對於金塊相當有利，過去在總冠軍賽系列賽共出現36次3比1領先情況，僅2016年金州勇士被克里夫蘭騎士逆轉奪冠，金塊封王的機率超過97%。

金塊後衛穆雷（Jamal Murray）在生涯總冠軍賽前4戰每場助攻都達雙位數，為史上第一人，對於球隊距離冠軍，只差最後一步，他透露，在很久之前就有信心，相信球隊可以走到這一步。

穆雷表示，「我們共同經歷過很多，且看到團隊化學效應以及成長，並維持著相同的核心陣容，所以我相信我們可以做到，而當我們保持在最佳狀態時，將是一支很難被阻擋的球隊。」

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