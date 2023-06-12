NBA／約柯奇FMVP不二人選 穆雷：還沒看到他最強那面

丹佛金塊將於明天早上8時30分尋求隊史首座NBA總冠軍。根據美媒報導，若金塊能奪冠，中鋒約柯奇（Nikola Jokic）是FMVP的唯一人選，隊友穆雷（Jamal Murray）更說：「我們還沒看過約柯奇最強的那一面。」

金塊在2022~23年NBA總冠軍賽前4場打完，以3比1的優勢領先邁阿密熱火，明天第5戰回到主場舉行，金塊很有機會拿下隊史47年來首座冠軍獎盃。

根據美國媒體CBSSPORTS報導，約柯奇今年從季後賽首輪就表現非常出色，到了總冠軍賽繼續展現出統治力，只要金塊奪冠，約柯奇絕對是總冠軍賽最有價值球員（FMVP）不二人選。

約柯奇總冠軍賽首戰送出14次助攻，寫下NBA史上中鋒在總冠軍賽最多助攻紀錄；第2戰雖然金塊輸球但他攻下41分；第3戰約柯奇繳出32分、21籃板、10助攻，讓他成為NBA史上首名在總冠軍賽繳出「30-20-10」數據的名將。

談到隊友約柯奇的表現，穆雷也再度推崇地表示：「我認為約柯奇還會有更多的表現，事實上，他即將展現的那一面，我們可能都還沒有見過，那就是純粹的宰制力。」

約柯奇在今年總冠軍賽4場比賽下來平均可攻下30.8分、13.5籃板、8次助攻，唯一有機會和他爭奪獎項的，就只有隊友穆雷，但穆雷總冠軍賽平均得分僅23.3分，和約柯奇有不小差距。

金塊很有機會在今年拿下隊史47年來首冠，後衛穆雷在今天練球完接受訪問時說：「從很久以前我就認為我們有實力走到這一步，球隊的化學效應一直增長，當金塊打出最好的籃球時，是難以被阻擋的。」