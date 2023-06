NBA／約柯奇FMVP不二人選 穆雷：還沒看到他最強那面

丹佛金塊將於明天早上8時30分尋求隊史首座NBA總冠軍。根據美媒報導,若金塊能奪冠,中鋒約柯奇(Nikola Jokic)是FMVP的唯一人選,隊友穆雷(Jamal Murray)更說:「我們還沒看過約柯奇最強的那一面。」

金塊在2022~23年NBA總冠軍賽前4場打完,以3比1的優勢領先邁阿密熱火,明天第5戰回到主場舉行,金塊很有機會拿下隊史47年來首座冠軍獎盃。

根據美國媒體CBSSPORTS報導,約柯奇今年從季後賽首輪就表現非常出色,到了總冠軍賽繼續展現出統治力,只要金塊奪冠,約柯奇絕對是總冠軍賽最有價值球員(FMVP)不二人選。

約柯奇總冠軍賽首戰送出14次助攻,寫下NBA史上中鋒在總冠軍賽最多助攻紀錄;第2戰雖然金塊輸球但他攻下41分;第3戰約柯奇繳出32分、21籃板、10助攻,讓他成為NBA史上首名在總冠軍賽繳出「30-20-10」數據的名將。

談到隊友約柯奇的表現,穆雷也再度推崇地表示:「我認為約柯奇還會有更多的表現,事實上,他即將展現的那一面,我們可能都還沒有見過,那就是純粹的宰制力。」

約柯奇在今年總冠軍賽4場比賽下來平均可攻下30.8分、13.5籃板、8次助攻,唯一有機會和他爭奪獎項的,就只有隊友穆雷,但穆雷總冠軍賽平均得分僅23.3分,和約柯奇有不小差距。

金塊很有機會在今年拿下隊史47年來首冠,後衛穆雷在今天練球完接受訪問時說:「從很久以前我就認為我們有實力走到這一步,球隊的化學效應一直增長,當金塊打出最好的籃球時,是難以被阻擋的。」

