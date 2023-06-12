快訊

朱學恒「自我告發」性騷擾 鍾沛君記者會落淚批：他仍不知悔改

女議員遭性騷「限今日道歉」...被控名嘴身分曝光 他致歉：無法記起

廣末涼子外遇已婚型男主廚 老公「1舉動」日媒爆準備宣戰

NBA／回憶當年1比3驚奇逆轉 勒夫：熱火也能如法炮製

中央社／ 綜合外電報導
勒夫期盼重演2016年騎士逆轉奇蹟。 路透社
勒夫期盼重演2016年騎士逆轉奇蹟。 路透社

邁阿密熱火隊將要面對NBA總冠軍賽的第5戰，他們目前以1比3落後丹佛金塊隊，但熱火隊的勒夫（Kevin Love）非常清楚一切尚未結束。

法新社報導，熱火隊大前鋒勒夫曾是克里夫蘭騎士隊的一員，騎士隊2016年在7戰4勝制的總冠軍賽中，從1-3落後的逆境奮起反擊，最後擊敗例行賽創紀錄拿下73勝的金州勇士隊奪冠。

勒夫當時在第7戰中拿下9分和14個籃板，協助騎士隊成為NBA第一支且是唯一一支在總決賽逆轉1勝3敗困境的冠軍隊。這位34歲的5屆NBA全明星球員表示，那次逆轉的經驗對熱火來說是個啟示。

勒夫表示，「當遇到困難時，你自然會開始尋找答案和對策。但正如你所知，我們是一支非常有韌性的團隊。」

「我們知道每次持球都很重要，這是一場比賽。這或許是陳腔濫調，每個人都這麼說，但我們覺得如果（第5戰）比賽有個好的開始，非常努力打球，給自己一個機會把比賽帶回邁阿密，那正是我們想要的主場。」NBA總冠軍賽第5戰台灣時間13日開打。

勒夫認為有壓力的是金塊隊，因為他們在尋求拿下隊史第一個冠軍，同時要避免將比賽再次拉回邁阿密。

勒夫表示，「第5場比賽總是系列賽中艱難的一場，如果你能把戰線推到那裡的話。」

然而，熱火隊在9日失利後，勒夫心裡有其它的事要想。他並沒有隨隊而是單獨前往丹佛（Denver）陪妻子凱特（Kate Bock）分娩。

勒夫與妻子昨天迎來兩人第一個孩子後說：「現在肯定需要休息一下，睡一覺。」「每個人都快樂健康。」

延伸閱讀

NBA／金塊3比1領先不敢掉以輕心 教頭馬龍：要比熱火更絕望

NBA／法甲冠軍賽首戰僅拿8分 溫班亞瑪低迷表現引質疑

NBA／格鬥巨星宣傳橋段下手太重 熱火吉祥物送醫

NBA／挽救明星賽收視率！傳對抗模式改美國隊戰世界隊

相關新聞

NBA／稱自己比約柯奇強引質疑 魔獸：我是防守專家

「魔獸」霍華德日前接受前隊友帕森斯（Chandler Parsons）訪問，直言自己巔峰時期肯定比今年的約柯奇（Nikola Jokic）還強，此話一出引發大批網友反對，「魔獸」近日受訪時重新解釋自己

NBA／傳湖人有意勇士後衛迪文森佐 好友哈特招募他到尼克

據外媒報導，勇士後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）預計跳出合約第二年球員選項，進入自由市場，湖人隊有意網羅。他的好朋友哈特（Josh Hart）則希望能在尼克隊重聚。 湖人休賽季將

NBA／回憶當年1比3驚奇逆轉 勒夫：熱火也能如法炮製

邁阿密熱火隊將要面對NBA總冠軍賽的第5戰，他們目前以1比3落後丹佛金塊隊，但熱火隊的勒夫（Kevin Love）非常清楚一切尚未結束。 法新社報導，熱火隊大前鋒勒夫曾是克里夫蘭騎士隊的一員，騎

NBA／約克維奇奪創紀錄23冠 提「曼巴精神」致敬Kobe

約克維奇（Novak Djokovic）在法國網球公開賽奪冠後，立刻穿上繡著「23」字樣的外套受訪，他提到這是「曼巴精神」，致敬已故籃球巨星布萊恩（Kobe Bryant）。 約克維奇昨天直落3

NBA／約柯奇FMVP不二人選 穆雷：還沒看到他最強那面

丹佛金塊將於明天早上8時30分尋求隊史首座NBA總冠軍。根據美媒報導，若金塊能奪冠，中鋒約柯奇（Nikola Jokic）是FMVP的唯一人選，隊友穆雷（Jamal Murray）更說：「我們還沒看過

NBA／金塊隊史首冠只差一步 穆雷：相信我們可以做到

金塊明天總冠軍賽若勝熱火，將奪得首冠，教頭馬龍（Michael Malone）今天說，儘管金塊在系列賽以3比1領先，但須抱著1比3落後心態，對手在絕望中全力求勝，而球隊須展現比對手更強烈企圖心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦