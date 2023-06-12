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NBA／法甲冠軍賽首戰僅拿8分 溫班亞瑪低迷表現引質疑

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪季後賽表現差強人意。 法新社
溫班亞瑪季後賽表現差強人意。 法新社

被視為2023年狀元大熱門的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），其驚人天賦和身材條件幾乎讓NBA各隊垂涎三尺。不過在近期的法甲總冠軍賽中，溫班亞瑪的低迷表現也讓他受到不少質疑。

溫班亞瑪在總冠軍賽首戰僅僅得到8分7籃板2助攻1阻攻，與例行賽數據相差甚遠，所屬球隊大都會92也是以64比89不敵聯賽龍頭摩納哥。

摩納哥陣中擁有多位具NBA資歷的好手，包括詹姆斯（Mike James）、奧柯博（Elie Okobo）、莫提尤納斯（Donatas Motiejunas）等，被視為法甲最強球隊。

例行賽贏得法甲MVP、最佳新秀、最佳第一陣容、阻攻王、最佳防守球員和得分王六項大獎的溫班亞瑪，場均可以貢獻21.6分10.4籃板2.4助攻3阻攻；不過進入季後賽，他的成績卻是明顯縮水，跌到17.1分10.3籃板2.3助攻2.1阻攻，投籃命中率47.2%，三分命中率更僅有18.8%，一共發生多達35次失誤。

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