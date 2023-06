NBA／法甲冠軍賽首戰僅拿8分 溫班亞瑪低迷表現引質疑

被視為2023年狀元大熱門的溫班亞瑪(Victor Wembanyama),其驚人天賦和身材條件幾乎讓NBA各隊垂涎三尺。不過在近期的法甲總冠軍賽中,溫班亞瑪的低迷表現也讓他受到不少質疑。

溫班亞瑪在總冠軍賽首戰僅僅得到8分7籃板2助攻1阻攻,與例行賽數據相差甚遠,所屬球隊大都會92也是以64比89不敵聯賽龍頭摩納哥。

