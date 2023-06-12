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NBA／稱自己比約柯奇強引質疑 魔獸：我是防守專家

聯合新聞網／ 綜合報導
魔獸(中)、約柯奇(右)。 美聯社
魔獸(中)、約柯奇(右)。 美聯社

魔獸霍華德日前接受前隊友帕森斯（Chandler Parsons）訪問，直言自己巔峰時期肯定比今年的約柯奇（Nikola Jokic）還強，此話一出引發大批網友反對，「魔獸」近日受訪時重新解釋自己的說法。

「魔獸」上月底受訪時被問到全盛時期的自己和約柯奇誰比較強，他當時自信回應，「絕對是我，我能微笑主宰每次攻防。」

此話一出引來不少質疑，畢竟約柯奇本季創下不少前無古人紀錄。「魔獸」近日受訪時解釋自己的原意，他先對約柯奇給予肯定，「說真的還是要給小丑尊重。」他隨後解釋自己先前的爭議言論，「誰不會對自己有自信？特別是我在巔峰期時，擁有超強運動能力，我會讓他每次出手都很困難，就像2020年季後賽時那樣。」

「魔獸」也談到自己防守約柯奇的秘訣，「我不斷騷擾他，使用我的身體、超長的臂展及力量，讓他綁手綁腳，必須進行更多跑動。」魔獸提醒質疑他能力的人，「我是3屆年度最佳防守球員，這代表我是防守專家，防守才能贏下總冠軍。」

魔獸 霍華德 Nikola Jokic

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