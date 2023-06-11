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NBA／格鬥巨星宣傳橋段下手太重 熱火吉祥物送醫

中央社／ 邁阿密11日綜合外電報導
USA BASKETBALL:NBA Finals Game 4 - Denver Nuggets at Miami Heat epa10684684 Irish mixed martial artist Conor McGregor (L) stands over Miami Heat mascot Burnie after punching him during half-time in game four of the NBA Finals between the Denver Nuggets and Miami Heat at Kaseya Center in Miami, Florida, USA, 09 June 2023 (issued 11 June 2023). EPA-EFE/RHONA WISE SHUTTERSTOCK OUT 歐新社
USA BASKETBALL:NBA Finals Game 4 - Denver Nuggets at Miami Heat epa10684684 Irish mixed martial artist Conor McGregor (L) stands over Miami Heat mascot Burnie after punching him during half-time in game four of the NBA Finals between the Denver Nuggets and Miami Heat at Kaseya Center in Miami, Florida, USA, 09 June 2023 (issued 11 June 2023). EPA-EFE/RHONA WISE SHUTTERSTOCK OUT 歐新社

美國媒體指出，9日在邁阿密舉行的NBA總冠軍賽第4戰，格鬥界天王麥葛瑞格於中場休息時間與邁阿密熱火吉祥物伯尼一起為止痛噴霧劑打廣告，卻因出手過重讓伯尼送醫治療。

路透社報導，熱火隊吉祥物伯尼（Burnie）穿著拳擊手的長袍，戴著超大拳擊手套，但很快就被麥葛瑞格（Conor McGregor）的左勾拳擊倒在地。當伯尼躺在球場地上時，麥葛瑞格還朝伯尼的頭套直接再打一拳。

這次的衝突橋段是為麥葛瑞格而設計，用來宣傳一款止痛噴霧劑。伯尼倒地時，麥葛瑞格試著幫伯尼噴藥，工作人員則拉著伯尼的大腳，把他拖出球場。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，飾演伯尼的男子接受止痛藥治療，已經出院且目前狀況良好。

美國職籃NBA丹佛金塊在總冠軍賽第4戰以108比95擊敗熱火，總冠軍系列賽3比1聽牌，金塊有機會在明天（台灣時間13日上午8時30分）的第5戰拿下總冠軍。

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