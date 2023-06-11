NBA／代表義大利或美國隊出征世界盃 魔術狀元班切羅尚未決定

魔術狀元郎班切羅（Paolo Banchero）的經紀人米勒（Mike Miller）近日在接受採訪時表示，班切羅目前還尚未決定是要代表義大利或是美國隊出征即將來臨的男籃世界盃。

「對於像班切羅這樣的年輕球員來說，有不同的選擇總是好的，他想為兩支國家隊效力，但他很清楚這是不可能的事情，所以他必須得做出決定。不過我們不知道什麼時候會做出決定，可能需要2天或3個月。」米勒說。

米勒透露，班切羅將會與義大利取得聯繫，「這是我們應該做的」；米勒又提到，「班切羅已經和美國男籃總管希爾（Grant Hill）見過兩次面了，他必須好好考慮這個決定，這將對球員未來15到20年的生涯產生影響。」

班切羅成為魔術隊史第3位年度最佳新秀。 美聯社

另一方面，希爾在先前的採訪中曾經表明非常希望班切羅能夠加入美國隊。「我一直在關注班切羅的大學籃球生涯，自從我住在奧蘭多以來，我看到他這個賽季的進步。他是一個非凡的天才球員，已經成為聯盟的頂尖球員，毫無疑問，他是我們目前最關注的球員之一。我們希望他在未來幾年成為美國男籃的一員，也許從世界盃開始。」

班切羅父親是義大利人，母親則是美國人，這讓他擁有雙重國籍，只是他從小就在美國長大。班切羅今年賽季場均得到20分6.9籃板3.7助攻，風光獲選年度最佳新秀。