快訊

抵北京受困機場…傳梅西反問「台灣不是中國？」大陸海關無語

MLB／大谷怒噴主審 尼文代為出氣遭驅逐：他很少這樣

北一女「最棒畢典致詞」逼哭媽媽們 校友捐款只求與已逝同窗留名永存

NBA／闢謠保羅被裁傳言 太陽新主帥渴望繼續合作

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
過去協助湖人奪冠的佛蓋爾，正式接掌太陽主帥。 美聯社
過去協助湖人奪冠的佛蓋爾，正式接掌太陽主帥。 美聯社

近日有關太陽將會裁掉38歲老將保羅（Chris Paul）的傳言不斷流竄，相關交意揣測也是一波接一波，這讓才剛接任總教練職務的佛蓋爾（Frank Vogel）也忍不住出面闢謠，表明保羅並沒有被裁掉，同時希望能夠和他一起合作。

「顯然，先前的報導存在誤解。我們沒有像報導裡說的那樣裁掉保羅。」佛蓋爾說。

「我們進行了一些討論，包括所有能夠提升陣容的一些選項在內。我自己也和保羅溝通過，也很希望能夠和他共事。他是我非常尊重的一個人。過去這些年，他為球隊付出了很多，我很希望能夠有機會在下個賽季和他共事。我認為他真的能夠幫助我們走向巔峰。」

保羅在2023-24賽季的年薪為3080萬美元，其中只有1580萬美元是受保障。如果太陽沒有在6月28日之前裁掉保羅，他的合約將會變成全額保障。至於保羅在2024-25賽季的合約則是非完全保障。

知名記者海恩斯（Chris Haynes）先前爆料太陽決定裁掉保羅，之後包括沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）和查拉尼亞（Shams Charania）兩位權威記者也都跟進這個報導，不過他們都表示太陽尚未做出決定，仍在評估交易、延期支付和裁掉簽回等各種方案可能性。

相關新聞

NBA／效果做太逼真！拳王麥葛瑞格一拳送熱火吉祥物進急診室

NBA吉祥物與球員打架的戲碼屢見不鮮，如騎士中鋒洛培茲（Robin Lopez）就是著名的「吉祥物殺手」，然而，當出拳的是UFC冠軍麥葛瑞格（Conor McGregor），吉祥物就得面臨更淒慘的下場

NBA／遭恥笑逼走金塊布朗 杜蘭特：籃網球迷該停止製造XX

布朗（Bruce Brown）在金塊的優秀表現，讓不少籃網球迷惋惜當初未能將他留下，更將矛頭指向杜蘭特（Kevin Durant），逼得後者再度回歸本業，在推特上回應酸民。 昨日金塊與熱火第四戰

NBA／闢謠保羅被裁傳言 太陽新主帥渴望繼續合作

近日有關太陽將會裁掉38歲老將保羅（Chris Paul）的傳言不斷流竄，相關交意揣測也是一波接一波，這讓才剛接任總教練職務的佛蓋爾（Frank Vogel）也忍不住出面闢謠，表明保羅並沒有被裁掉，同

NBA／挽救明星賽收視率！傳對抗模式改美國隊戰世界隊

針對明星賽收視低迷的困境，NBA官方積極尋求改進措施，近日，總裁席佛（Adam Silver）還透露，考慮將明星賽的對抗模式改成美國隊與世界隊。 據統計，今年明星賽收視率相較於去年，暴跌了足足2

NBA／雙塔實驗失敗 傳灰狼未來數週可能探詢唐斯交易

灰狼在去年休賽季動用龐大籌碼從爵士迎來戈貝爾（Rudy Gobert），與唐斯（Karl-Anthony Towns）力組雙塔陣型，然而一整季下來，灰狼卻是走得跌跌撞撞，未能發揮相乘力量，最終只能透過

NBA／戰績不佳、透支未來 外媒：公牛總管沒人想當

即便帳面能擺出不錯的先發陣容，公牛的現在、未來都面臨了極大難題，讓外媒直言，公牛總管相當難做。 經過前年的操作，公牛獲得了鮑爾（Lonzo Ball）、卡魯索（Alex Caruso）、德羅展（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦