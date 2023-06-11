NBA／雙塔實驗失敗 傳灰狼未來數週可能探詢唐斯交易
灰狼在去年休賽季動用龐大籌碼從爵士迎來戈貝爾（Rudy Gobert），與唐斯（Karl-Anthony Towns）力組雙塔陣型，然而一整季下來，灰狼卻是走得跌跌撞撞，未能發揮相乘力量，最終只能透過附加賽取得西區第8名席次，首輪就被金塊輕鬆打包。
有鑑於雙塔實驗失敗，根據《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）的報導，聯盟一些高層認為，灰狼會在未來幾週的時間探詢交易唐斯的可能性。
唐斯下季年薪是3600萬美元。去年夏天，他才和灰狼完成超級頂薪的提前續約，新合約為4年2.24億美元，自2024-25賽季開始生效。消息指出，不少人相信，唐斯會在2024-25年賽季之前離開灰狼。再加上未來可能要負擔的龐大薪資，也因此很多人認為球團可能會尋求交易。
這些年唐斯雖然被視為天賦優異的中鋒人才，但始終離超級巨星有一段難以言喻的差距，反映在球隊戰績和個人成就上亦是如此；特別是在愛德華（Anthony Edwards）逐漸展露領袖潛力，勢必也將獲得頂級合約，球隊未來一哥的定位或許也將成為灰狼運作的重點。
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