NBA／遭恥笑逼走金塊布朗 杜蘭特：籃網球迷該停止製造XX

布朗（Bruce Brown）在金塊的優秀表現，讓不少籃網球迷惋惜當初未能將他留下，更將矛頭指向杜蘭特（Kevin Durant），逼得後者再度回歸本業，在推特上回應酸民。

昨日金塊與熱火第四戰，平常擔任綠葉的布朗以7成命中率、6成三分命中率砍下21分、2助攻、4籃板的成績，其中第四節後段獨拿11分，幫助球隊以108：95拿下勝利，獲得3勝1敗聽牌優勢，儼然成為約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）外的第三巨頭。

本季才加盟金塊的布朗，上季在籃網便是球隊要角、杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）旁的好幫手，也使籃網本季放掉他的選擇相當令人錯愕，而布朗前陣子也曾在節目上表示，「老實說，我不覺得是球隊制服組下的決定，我曾聽說，他們希望我回去。」這番話也讓球迷猜測，是老大哥杜蘭特想要他走。

在昨日布朗爆發後，不少球迷開始譏笑杜蘭特，「這就是當初杜蘭特不想要的球員。」使後者不甘示弱地回嗆：「在某些時候，推特的籃網球迷必須停止製造一些XX。我知道我知道，我對這種留言太沒有抵抗力了，我很快就會刪文。」隨即履行承諾，將文章刪除。

不論「杜蘭特逼走布朗」的指控是否為真，可以確定的是，布朗在金塊過得很快樂，因為他離戴上冠軍戒指剩下一場之遙。