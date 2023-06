NBA／遭恥笑逼走金塊布朗 杜蘭特：籃網球迷該停止製造XX

布朗(Bruce Brown)在金塊的優秀表現,讓不少籃網球迷惋惜當初未能將他留下,更將矛頭指向杜蘭特(Kevin Durant),逼得後者再度回歸本業,在推特上回應酸民。

昨日金塊與熱火第四戰,平常擔任綠葉的布朗以7成命中率、6成三分命中率砍下21分、2助攻、4籃板的成績,其中第四節後段獨拿11分,幫助球隊以108:95拿下勝利,獲得3勝1敗聽牌優勢,儼然成為約柯奇(Nikola Jokic)、穆雷(Jamal Murray)外的第三巨頭。

本季才加盟金塊的布朗,上季在籃網便是球隊要角、杜蘭特與厄文(Kyrie Irving)旁的好幫手,也使籃網本季放掉他的選擇相當令人錯愕,而布朗前陣子也曾在節目上表示,「老實說,我不覺得是球隊制服組下的決定,我曾聽說,他們希望我回去。」這番話也讓球迷猜測,是老大哥杜蘭特想要他走。

在昨日布朗爆發後,不少球迷開始譏笑杜蘭特,「這就是當初杜蘭特不想要的球員。」使後者不甘示弱地回嗆:「在某些時候,推特的籃網球迷必須停止製造一些XX。我知道我知道,我對這種留言太沒有抵抗力了,我很快就會刪文。」隨即履行承諾,將文章刪除。

不論「杜蘭特逼走布朗」的指控是否為真,可以確定的是,布朗在金塊過得很快樂,因為他離戴上冠軍戒指剩下一場之遙。

Kevin Durant responds to a tweet saying he didn’t want Bruce Brown back in Brooklyn 👀 pic.twitter.com/DK5uJX4MJm