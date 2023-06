NBA／厄文、杜蘭特再相聚？外媒揣測可能與保羅互換東家

作為兩名可能在下季轉往他隊的明星後衛,厄文(Kyrie Irving)與保羅(Chris Paul)的動向備受關注,有外媒指出,兩人存在「互換球隊」的可能。

厄文的合約將於下季到期,他本人對回歸獨行俠的意願仍是未知數;而自從「遭太陽裁掉」的烏龍消息出來後,保羅與球隊的合作關係也出現了大大的問號,留下保、買斷、交易都是太陽可能採取的手段。

正好,在厄文年初向籃網提出交易申請時,就曾有傳言,太陽想以保羅換來厄文,而《Yahoo Sports》記者費雪(Jake Fischer)指出,這個可能性至今仍存在,「太陽當時放棄對厄文的追求,轉而爭取杜蘭特(Kevin Durant),但他們現在還沒有遺棄,這個四個月前產生的興趣。」

另外,費雪也提到,儘管獨行俠希望厄文能回到達拉斯,但如果真的得走上「先簽後換」一途,與鬧得沸沸揚揚的湖人相比,太陽會是更好的對象,「消息表示,或許獨行俠比起迎來羅素(D'Angelo Russell),更偏好保羅加盟。」

雖然厄文與保羅的下家都是未知數,但前者若再次與杜蘭特合體,球隊化學效應是否能避免步入籃網後塵,也會是觀察重點。

