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NBA／史上第2位歐陸主帥！暴龍敲定塞爾維亞籍拉嘉柯維奇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰熊助教拉嘉柯維奇(右)將接掌暴龍主帥。 路透通訊社
灰熊助教拉嘉柯維奇(右)將接掌暴龍主帥。 路透通訊社

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，在結束和諾斯（Nick Nurse）的合作關係之後，積極尋覓新主帥的暴龍在歷經7星期的評判，總算是敲定了灰熊助教拉嘉柯維奇（Darko Rajakovic），來作為隊史第10任總教練。

現年44歲的拉嘉柯維奇來自塞爾維亞，他在2012年擔任雷霆下屬發展聯盟主帥，之後進入雷霆的教練團；2019-20年賽季轉入太陽教練團，隔年被灰熊延攬。

拉嘉柯維奇在2022年1月11日灰熊對勇士的比賽中以臨時總教練身份帶領球隊取勝，成為柯柯斯柯夫（Igor Kokoskov）之後史上第2位在例行賽帶領球隊的歐洲教練，留下4勝1敗的成績。如今他也「真正」成為第2位歐陸出身的主帥。

暴龍在選帥過程中曾考慮過勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）、公鹿助教李（Charles Lee）、太陽助教楊恩（Kevin Young）、國王助教費南德茲（Jordi Fernandez）等多位人選，甚至包括加拿大傳奇球星奈許（Steve Nash）。

拉嘉柯維奇由於先前在雷霆和灰熊時期都曾與陣中潛力年輕球員有過合作，這也成了暴龍決定任用他的關鍵因素之一。

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