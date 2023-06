NBA／史上第2位歐陸主帥！暴龍敲定塞爾維亞籍拉嘉柯維奇

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的報導,在結束和諾斯(Nick Nurse)的合作關係之後,積極尋覓新主帥的暴龍在歷經7星期的評判,總算是敲定了灰熊助教拉嘉柯維奇(Darko Rajakovic),來作為隊史第10任總教練。

現年44歲的拉嘉柯維奇來自塞爾維亞,他在2012年擔任雷霆下屬發展聯盟主帥,之後進入雷霆的教練團;2019-20年賽季轉入太陽教練團,隔年被灰熊延攬。

ESPN Sources: The Toronto Raptors are finalizing a deal to hire Memphis Grizzlies assistant Darko Rajakovic as the franchise’s next coach. pic.twitter.com/AEPu64p2F2