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NBA／效果做太逼真！拳王麥葛瑞格一拳送熱火吉祥物進急診室

聯合新聞網／ 綜合報導
麥葛瑞格一拳將伯尼擊倒。 截自《Complex Sports》推特
麥葛瑞格一拳將伯尼擊倒。 截自《Complex Sports》推特

NBA吉祥物與球員打架的戲碼屢見不鮮，如騎士中鋒洛培茲（Robin Lopez）就是著名的「吉祥物殺手」，然而，當出拳的是UFC冠軍麥葛瑞格（Conor McGregor），吉祥物就得面臨更淒慘的下場。

昨日，麥葛瑞格成了金塊熱火第四戰的座上賓之一，他在中場時間站上球場，推銷自己代言的止痛噴霧。隨後，熱火吉祥物伯尼（Burnie）戴著拳套出現，看似要跟麥葛瑞格PK，後者見狀，馬上對伯尼使用噴霧，再往他頭上重重一錘，使其當場倒地不起，麥葛瑞格此時馬上再往伯尼頭部補了一拳，已奄奄一息的吉祥物隨即被工作人員抬下場。

雖然這明顯是安排好的橋段，但麥葛瑞格的「拳力出擊」明顯超出工作人員預期，因為根據《The Athletic》，伯尼下場後馬上被送往最近的醫院急診室，所幸他在服用止痛藥後，並沒有出現大礙，之後出院返家休息。

自2021年因腿傷吞下敗仗後，麥葛瑞格便再無登上擂台，但他預計會在今年下旬復出，在那之前，伯尼或許會是他唯一KO的對象。

熱火 金塊

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