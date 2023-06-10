NBA／5項全能紀錄比肩三大巨星 約柯奇：這數據很一般吧？

在今天金塊客場聽牌的比賽中，約柯奇（Nikola Jokic）攻下23分12籃板4助攻3抄截3阻攻，根據統計顯示，約柯奇成為總冠軍賽史上第4位至少拿到20分12籃板4助攻3抄截3阻攻的球員。

先前3人分別是2003年的鄧肯（Tim Duncan）、2016年的詹姆斯（LeBron James）和2017年的杜蘭特（Kevin Durant）。這3人最後都贏得總冠軍賽MVP。

Nikola Jokic with a strong performance as the @nuggets win Game 4 on the road to take a 3-1 lead!



23 PTS, 12 REB, 3 BLK, 3 STL



📅 Game 5: Monday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/rLLqbxoW39 — NBA (@NBA) June 10, 2023

有趣的是，賽後被問到對於這項紀錄的感覺，約柯奇依然一臉平淡地表示：「這數據很一般吧？史上第4人達成，好吧，我也不知道該說什麼。」講完後，約柯奇還對著媒體比了一個讚。

金塊只差一勝就能奪下隊史首座總冠軍，而約柯奇更將成為歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，20年來首位能以中鋒長人為核心體系贏得總冠軍的球員，堪稱是終結了小球側翼時代。

面對即將到手的榮耀，約柯奇不敢大意。「我的意思是我們還需要一勝，我們得再贏一場比賽。我喜歡現在這樣，我們不會因此感到輕鬆，也不會感到舒服。我們仍然渴望贏球，讓我感到高興的是，我的隊友們同樣沒有鬆懈。」