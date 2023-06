NBA／5項全能紀錄比肩三大巨星 約柯奇：這數據很一般吧？

在今天金塊客場聽牌的比賽中,約柯奇(Nikola Jokic)攻下23分12籃板4助攻3抄截3阻攻,根據統計顯示,約柯奇成為總冠軍賽史上第4位至少拿到20分12籃板4助攻3抄截3阻攻的球員。

先前3人分別是2003年的鄧肯(Tim Duncan)、2016年的詹姆斯(LeBron James)和2017年的杜蘭特(Kevin Durant)。這3人最後都贏得總冠軍賽MVP。

Nikola Jokic with a strong performance as the @nuggets win Game 4 on the road to take a 3-1 lead!



23 PTS, 12 REB, 3 BLK, 3 STL



📅 Game 5: Monday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/rLLqbxoW39