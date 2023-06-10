聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／季後賽累積500分250籃板150助攻 約柯奇史上第一人
在總冠軍賽第四戰中，約柯奇（Nikola Jokic）雖然面臨右腳踝扭傷和犯規麻煩的狀況，第四節一分未得，也沒有傳出1次助攻，但金塊仍靠著堅強團隊戰力，撐過被對手追近比分的壓力，最後順利取得聽牌資格。
即便狀況如此，約柯奇在比賽中還是繳出23分12籃板4助攻3抄截3阻攻的全能數據，持續展現主宰力和牽制力。
Nikola Jokic with a strong performance as the @nuggets win Game 4 on the road to take a 3-1 lead!— NBA (@NBA) June 10, 2023
23 PTS, 12 REB, 3 BLK, 3 STL
📅 Game 5: Monday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/rLLqbxoW39
根據統計，約柯奇在今年季後賽已經累積得到572分、253個籃板、186次助攻，成為NBA史上第一位在單一季後賽至少得到500分、250個籃板、150次助攻的球員。
約柯奇目前在今年季後賽累積得分、籃板和助攻都獨佔榜首，有機會成為史上第一位達此成就的球員。不過這裡面就屬得分還有懸念，約柯奇僅領先巴特勒（Jimmy Butler）1分，下一戰有可能會被超前。
Another FIRST for Nikola Jokic 🤯— NBA (@NBA) June 10, 2023
Joker and the Nuggets lead by 10 with 3:35 remaining in the 3Q of Game 4 on ABC! pic.twitter.com/NEN48gOw4A
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言