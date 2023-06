NBA／季後賽累積500分250籃板150助攻 約柯奇史上第一人

在總冠軍賽第四戰中,約柯奇(Nikola Jokic)雖然面臨右腳踝扭傷和犯規麻煩的狀況,第四節一分未得,也沒有傳出1次助攻,但金塊仍靠著堅強團隊戰力,撐過被對手追近比分的壓力,最後順利取得聽牌資格。

即便狀況如此,約柯奇在比賽中還是繳出23分12籃板4助攻3抄截3阻攻的全能數據,持續展現主宰力和牽制力。

Nikola Jokic with a strong performance as the @nuggets win Game 4 on the road to take a 3-1 lead! 23 PTS, 12 REB, 3 BLK, 3 STL 📅 Game 5: Monday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/rLLqbxoW39

根據統計,約柯奇在今年季後賽已經累積得到572分、253個籃板、186次助攻,成為NBA史上第一位在單一季後賽至少得到500分、250個籃板、150次助攻的球員。

約柯奇目前在今年季後賽累積得分、籃板和助攻都獨佔榜首,有機會成為史上第一位達此成就的球員。不過這裡面就屬得分還有懸念,約柯奇僅領先巴特勒(Jimmy Butler)1分,下一戰有可能會被超前。

