快訊

新加坡羽賽／遭安洗瑩直落二 戴資穎4強止步無緣爭冠

變天有感13縣市大雨特報 雨彈狂炸一路下到深夜

烏軍方：黑海城市敖德薩遭俄空襲 27人含兒童受傷、3人身亡

NBA／有信心把比賽帶回邁阿密 熱火教頭：我們球員為此而生

聯合新聞網／ 綜合報導
即便陷入1：3落後的危機，熱火總教練史波斯特拉依舊相信球隊下一場能有所反彈。 美聯社
即便陷入1：3落後的危機，熱火總教練史波斯特拉依舊相信球隊下一場能有所反彈。 美聯社

熱火今天仍舊沒辦法捍衛主場，在以95：108輸給金塊後，不僅連續錯失主場贏球機會，總冠軍系列賽也落入1：3的落後。第五戰熱火將飛到丹佛，面對金塊力求在主場封王的旺盛氣勢，熱火總教練史波斯特拉(Erik Spoelstra)跟當家球星巴特勒(Jimmy Butler)依舊相信球隊將戰線延長回邁阿密。

NBA總冠軍戰歷史上僅有2016年的騎士能夠在1：3落後下逆轉封王，其餘35支球隊皆將冠軍拱手讓人，熱火要翻盤的挑戰性可說是相當高。身處被淘汰的懸崖邊緣，史波斯特拉表示唯一要想的就是把比賽帶回主場。「在丹佛將是一場艱苦的比賽，我遇過好幾次的系列賽第五戰，那並不容易」，他說，「我告訴球員，好好感受今晚，但我們不會休息太久，我們是一支充滿競爭力的隊伍」。

熱火隊今年能上演老八傳奇，一路殺到總冠軍戰，最值得一提的便是韌性。光是在今年季後賽，就已經七度上演落後10分以上的逆轉勝，追平了勇士隊在上個賽季剛創下的紀錄。「我們將繼續戰鬥，在明天變得更好」，一哥巴特勒在受訪時表示，「我們會按照所說的去做，一步一步拿下勝利，我們必須如此，毫無選擇」。

除此之外，熱火近兩場外線手感不佳，巴特勒也對隊友精神喊話，表示不會因為落入絕境而選擇更多的單打。「不，我不會這樣做，我對我們的球員太有信心了，即便投籃命中率會下降，但他們是球隊能贏下那麼多場比賽的原因，我將繼續以正確的方式打籃球，為這些傢伙注入信心」。

Jimmy Butler

相關新聞

NBA／穆雷不搶分狂送助攻 金塊主帥：他從不打英雄球

金塊今天在總冠軍系列賽第4戰，靠著穆雷穿針引線的表現取得3：1聽牌優勢，對於穆雷（Jamal Murray）在第四節因為...

NBA／有信心把比賽帶回邁阿密 熱火教頭：我們球員為此而生

熱火今天仍舊沒辦法捍衛主場，在以95：108輸給金塊後，不僅連續錯失主場贏球機會，總冠軍系列賽也落入1：3的落後。第五戰熱火將飛到丹佛，面對金塊力求在主場封王的旺盛氣勢，熱火總教練史波斯特拉(Erik

NBA／葛登生涯季後賽得分新高 約柯奇大讚勝利功臣

在西區冠軍賽對湖人的第4戰，葛登（Aaron Gordon）適時復活，14投9中攻下個人今年季後賽最高22分，帶動金塊順利橫掃對手；而在今天總冠軍賽第4戰，葛登再度發飆，用15投11中的高效率拿下27

NBA／第四節化身板凳暴徒轟垮熱火 布朗：這是我的時間

金塊前一戰有布勞恩（Christian Braun）打出好表現，今天第四戰則是輪到布朗（Bruce Brown）展現板凳暴徒的威力！ 布朗在第四節最後5分鐘一人包辦全隊14分之中的11分，讓原本

NBA／主場外線失準難抵抗金塊 熱火3敗低得分陷絕境

在身材高度和體能天賦明顯居於劣勢，熱火能夠逆襲金塊的關鍵莫過於三分外線，然而回到邁阿密的這兩戰，熱火的三分球表現分別是35投11中、25投8中，加總起來命中率僅31.7%，難以對金塊造成巨大威脅，再度

NBA／塞爾維亞有望雙喜臨門？約柯奇：約克維奇有傳訊息給我

對塞爾維亞國民來說，近期體壇好消息可說是不斷，繼塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)在法國網球公開賽四強擊敗西班牙球王阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)、挺進決賽後，今天另一名

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦