NBA／有信心把比賽帶回邁阿密 熱火教頭：我們球員為此而生

熱火今天仍舊沒辦法捍衛主場，在以95：108輸給金塊後，不僅連續錯失主場贏球機會，總冠軍系列賽也落入1：3的落後。第五戰熱火將飛到丹佛，面對金塊力求在主場封王的旺盛氣勢，熱火總教練史波斯特拉(Erik Spoelstra)跟當家球星巴特勒(Jimmy Butler)依舊相信球隊將戰線延長回邁阿密。

NBA總冠軍戰歷史上僅有2016年的騎士能夠在1：3落後下逆轉封王，其餘35支球隊皆將冠軍拱手讓人，熱火要翻盤的挑戰性可說是相當高。身處被淘汰的懸崖邊緣，史波斯特拉表示唯一要想的就是把比賽帶回主場。「在丹佛將是一場艱苦的比賽，我遇過好幾次的系列賽第五戰，那並不容易」，他說，「我告訴球員，好好感受今晚，但我們不會休息太久，我們是一支充滿競爭力的隊伍」。

熱火隊今年能上演老八傳奇，一路殺到總冠軍戰，最值得一提的便是韌性。光是在今年季後賽，就已經七度上演落後10分以上的逆轉勝，追平了勇士隊在上個賽季剛創下的紀錄。「我們將繼續戰鬥，在明天變得更好」，一哥巴特勒在受訪時表示，「我們會按照所說的去做，一步一步拿下勝利，我們必須如此，毫無選擇」。

除此之外，熱火近兩場外線手感不佳，巴特勒也對隊友精神喊話，表示不會因為落入絕境而選擇更多的單打。「不，我不會這樣做，我對我們的球員太有信心了，即便投籃命中率會下降，但他們是球隊能贏下那麼多場比賽的原因，我將繼續以正確的方式打籃球，為這些傢伙注入信心」。