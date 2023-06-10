NBA／葛登生涯季後賽得分新高 約柯奇大讚勝利功臣

在西區冠軍賽對湖人的第4戰，葛登（Aaron Gordon）適時復活，14投9中攻下個人今年季後賽最高22分，帶動金塊順利橫掃對手；而在今天總冠軍賽第4戰，葛登再度發飆，用15投11中的高效率拿下27分7籃板6助攻，直接敲響了熱火的喪鐘。

根據統計，葛登成為約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）之後金塊陣中第3位在季後賽單場至少拿到25分5籃板5助攻的球員，更創下生涯季後賽單場最高得分紀錄。

在總冠軍賽前4戰，葛登的投籃命中率高達66.6%，三分球更是7投5中，命中率超過7成。

Aaron Gordon delivers a HUGE performance in the @nuggets Game 4 win to take a 3-1 lead!



27 PTS (11-15 FG), 7 REB, 6 AST



Game 5: Monday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/m28K3OzbxC — NBA (@NBA) June 10, 2023

「我知道隊友們什麼時候需要我站出來，我就是為他們而戰。」葛登說。「我就是繼續投，而不是強行出手，要繼續保持投籃。我就是把握對手的防守漏洞。」

總教練馬龍（Michael Malone）對於葛登的表現讚不絕口，「他整晚的發揮都很棒。他今晚打得非常強硬。他就是個戰士。」

穆雷也直言葛登的攻守表現堪稱球隊勝利功臣。「他打得特別有自信，當他進了第一球之後就進入狀態。他不斷進球，搶下籃板，更承擔防守巴特勒（Jimmy Butler）的重任。他就是勝利功臣。」

葛登這場比賽首節沒有太多表現，但在約柯奇處理腳踝傷勢之際，他在第二節挺身而出扛下全隊進攻責任，前6次出手全中拿下15分，單節是7中6外加三分球2投全中，半場獨拿16分與約柯奇並列。

「葛登表現非常出色，這可以說是他生涯季後賽打得最好的一場比賽。過去一段時間，大家比較關注的是他的防守，但他進攻發揮同樣出色，在我們需要他時，他站了出來，幫助我們取得了勝利。」約柯奇說。