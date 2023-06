NBA／葛登生涯季後賽得分新高 約柯奇大讚勝利功臣

在西區冠軍賽對湖人的第4戰,葛登(Aaron Gordon)適時復活,14投9中攻下個人今年季後賽最高22分,帶動金塊順利橫掃對手;而在今天總冠軍賽第4戰,葛登再度發飆,用15投11中的高效率拿下27分7籃板6助攻,直接敲響了熱火的喪鐘。

根據統計,葛登成為約柯奇(Nikola Jokic)和穆雷(Jamal Murray)之後金塊陣中第3位在季後賽單場至少拿到25分5籃板5助攻的球員,更創下生涯季後賽單場最高得分紀錄。

在總冠軍賽前4戰,葛登的投籃命中率高達66.6%,三分球更是7投5中,命中率超過7成。

Aaron Gordon delivers a HUGE performance in the @nuggets Game 4 win to take a 3-1 lead!



27 PTS (11-15 FG), 7 REB, 6 AST



Game 5: Monday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/m28K3OzbxC