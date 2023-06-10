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NBA／深信兒子離衰退期很遠 老柯瑞：還能維持巔峰好幾年

聯合新聞網／ 綜合報導
即便年過35，柯瑞的表現依舊看不到一絲退化跡象。 美聯社
即便年過35，柯瑞的表現依舊看不到一絲退化跡象。 美聯社

勇士隊本季雖然無緣衛冕，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）還是繳出一張漂亮的成績單，本季場均29.4分、6.1籃板、6.3助攻，仍是支撐球隊體系的絕對核心與頭號得分點。即使今年邁入35歲的他即將迎來生涯末期，但老柯瑞（Dell Curry）依舊對兒子充滿信心，表示柯瑞離衰退期還遠得很。

「勇士王朝是否進入尾聲」是過去一年來球迷們熱烈討論的話題，除了換約帶來的薪資負擔，另一方面則是三巨頭都已年過30，隨時有退化可能。三巨頭當中，湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）數據近年都呈現下滑跡象，僅柯瑞維持在高檔，今年幾乎是一個人扛起勇士隊進攻，29.7%的使用率（USG%）是生涯第三高，更曾在季後賽首輪對國王的G7狂砍50分。

近期老柯瑞在接受採訪時，被問及柯瑞還能在巨星級別打多久，他信心表示柯瑞在未來幾年仍能維持巔峰身手。「我不想談到數字」，老柯瑞提到，柯瑞在季後賽的巨星表現令他印象深刻，「因為我了解他的決心、他對這項運動的奉獻以及他每年都想成為聯盟中最好的人，遠遠超出了我所見過的任何東西」。老柯瑞也說，還需要幾年的時間，才會看到柯瑞任何形式的衰退。

事實上，這並不是柯瑞如長青樹的穩定表現第一次被讚揚，過去湯普森就曾說柯瑞能夠打到40歲；勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也相信勇士在三巨頭老化後，仍然有為總冠軍一博的潛力。無論如何，都在在證明了對勇士而言，只要柯瑞還身披藍白戰袍，球隊目標就只有總冠軍。

Stephen Curry

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