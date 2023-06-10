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NBA／穆雷不搶分狂送助攻 金塊主帥：他從不打英雄球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
穆雷雖然只得15分，但今天12次助攻0失誤，教頭稱讚他懂得打正確籃球。 美聯社
穆雷雖然只得15分，但今天12次助攻0失誤，教頭稱讚他懂得打正確籃球。 美聯社

金塊今天在總冠軍系列賽第4戰，靠著穆雷穿針引線的表現取得3：1聽牌優勢，對於穆雷（Jamal Murray）在第四節因為約柯奇（Nikola Jokic）5犯退場時，仍透過組織進攻來幫助球隊，總教練馬龍賽後也給予高度讚賞，認為穆雷整場比賽都在做出正確的選擇。

金塊約柯奇今天在冠軍賽第四戰，於第四節剩下9分多鐘時因為5犯提前退場休息，但金塊不但沒有因此慌了手腳，反倒在穆雷扮演攻勢發動機下逐漸拉大比分差距，最終以13分差收下勝利，系列賽取得3：1聽牌。

談到今天攻下15分並送出12助攻的穆雷，馬龍說：「在約柯奇下場後，穆雷沒有打英雄球，並且在面對包夾時做出正確的選擇，他今天12次助攻卻是0失誤。他總會找到影響比賽的方式，他也不會因為做出正確的比賽決定而感到厭煩。」

而約柯奇也不忘給好搭擋讚賞，「我認為這就是你看到他在比賽中成長和成熟的地方，有些夜晚或許你會錯過機會，而有些夜晚你會把握住，但他始終都是我們的領袖，我們都會追隨他。」

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