NBA／穿針引線助攻7顆三分球 穆雷寫紀錄直追詹皇

在穆雷(Jamal Murray)的穿針引線下,今天金塊球員接獲穆雷傳球出手19次命中12球,其中包括三分球11投7中,這也讓他成為聯盟過去25年來第4位在冠軍賽送出7次以上三分球助攻的球員,加入巴特勒(Jimmy Butler)、詹姆斯(LeBron James)以及泰托姆(Jayson Tatum)之列。

包括穆雷在內,金塊今天共有5人得分來到雙位數,對於靠著團隊進攻火力拿下這一勝。金塊取得3勝1敗的絕對優勢,下一戰將回到自家主場,爭取隊史首冠入袋。

穆雷說:「我必須把所有的稱讚都給我的隊友們,包括葛登(Aaron Gordon)、凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)、布朗(Bruce Brown)等人,大家都打得特別好,今天是一場團隊的勝利,現在我們還差一場比賽。」

Jamal Murray (15 PTS, 12 AST) continues shine as a passer as the @nuggets take Game 4!



He's the 1st player to record 10+ assists in each of his 1st four Finals games 👏#NBAFinals presented by @YouTubeTV

Game 5: Monday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/CvCTq0FzfR