NBA／穿針引線助攻7顆三分球 穆雷寫紀錄直追詹皇

在穆雷（Jamal Murray）的穿針引線下，今天金塊球員接獲穆雷傳球出手19次命中12球，其中包括三分球11投7中，這也讓他成為聯盟過去25年來第4位在冠軍賽送出7次以上三分球助攻的球員，加入巴特勒（Jimmy Butler）、詹姆斯（LeBron James）以及泰托姆（Jayson Tatum）之列。

包括穆雷在內，金塊今天共有5人得分來到雙位數，對於靠著團隊進攻火力拿下這一勝。金塊取得3勝1敗的絕對優勢，下一戰將回到自家主場，爭取隊史首冠入袋。

穆雷說：「我必須把所有的稱讚都給我的隊友們，包括葛登（Aaron Gordon）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗（Bruce Brown）等人，大家都打得特別好，今天是一場團隊的勝利，現在我們還差一場比賽。」