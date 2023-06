NBA／生涯前4場冠軍賽助攻上雙 金塊穆雷破紀錄史上第一人

金塊今天在總冠軍賽第4戰雖然遭遇球隊一哥約柯奇(Nikola Jokic)身陷犯規麻煩的情況,不過搭擋穆雷(Jamal Murray)適時挺身而出,全場進帳15分、12助攻,成為聯盟史上首位在生涯前4場總冠軍賽助攻數都達雙位數的球員。

儘管進攻手感不如西區冠軍賽出戰湖人時來的火燙,不過穆雷在總冠軍賽期間開啟助攻模式,在前3戰都送出雙位數的10次助攻後,今天更是在約基奇出現犯規麻煩的情況下扛起攻勢發動機的角色,全場送出12次助攻,且未發生任何失誤。

根據統計數據,穆雷不僅是史上首位在個人生涯前4場總冠軍賽助攻數都來到雙位數的球員外,也是聯盟總冠軍賽史上單場0失誤送出助攻次數第3高的球員,僅次於里德(Robert Reid)在1986年創下的17次以及1987年魔術強森(Magic Johnson)寫下的13次。

Jamal Murray (15 PTS, 12 AST) continues shine as a passer as the @nuggets take Game 4!



He's the 1st player to record 10+ assists in each of his 1st four Finals games 👏#NBAFinals presented by @YouTubeTV

Game 5: Monday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/CvCTq0FzfR