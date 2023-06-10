NBA／生涯前4場冠軍賽助攻上雙 金塊穆雷破紀錄史上第一人

金塊今天在總冠軍賽第4戰雖然遭遇球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）身陷犯規麻煩的情況，不過搭擋穆雷（Jamal Murray）適時挺身而出，全場進帳15分、12助攻，成為聯盟史上首位在生涯前4場總冠軍賽助攻數都達雙位數的球員。

儘管進攻手感不如西區冠軍賽出戰湖人時來的火燙，不過穆雷在總冠軍賽期間開啟助攻模式，在前3戰都送出雙位數的10次助攻後，今天更是在約基奇出現犯規麻煩的情況下扛起攻勢發動機的角色，全場送出12次助攻，且未發生任何失誤。

根據統計數據，穆雷不僅是史上首位在個人生涯前4場總冠軍賽助攻數都來到雙位數的球員外，也是聯盟總冠軍賽史上單場0失誤送出助攻次數第3高的球員，僅次於里德（Robert Reid）在1986年創下的17次以及1987年魔術強森（Magic Johnson）寫下的13次。

Jamal Murray (15 PTS, 12 AST) continues shine as a passer as the @nuggets take Game 4!



He's the 1st player to record 10+ assists in each of his 1st four Finals games 👏#NBAFinals presented by @YouTubeTV

Game 5: Monday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/CvCTq0FzfR — NBA (@NBA) June 10, 2023

而在穆雷的穿針引線下，今天金塊球員接獲穆雷傳球出手19次命中12球，其中包括三分球11投7中，這也讓他成為聯盟過去25年來第4位在冠軍賽送出7次以上三分球助攻的球員，加入巴特勒（Jimmy Butler）、詹姆斯（LeBron James）以及泰托姆（Jayson Tatum）之列。

包括穆雷在內，金塊今天共有5人得分來到雙位數，對於靠著團隊進攻火力拿下這一勝，穆雷說：「我必須把所有的稱讚都給我的隊友們，包括葛登（Aaron Gordon）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗（Bruce Brown）等人，大家都打得特別好，今天是一場團隊的勝利，現在我們還差一場比賽。」