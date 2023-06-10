NBA／約柯奇領銜3人破20分 金塊撲滅熱火強勢聽牌

挾著前一場在邁阿密大勝15分的氣勢，金塊在第4戰依舊展現強悍的團隊戰力，前三節又取得兩位數領先分差；儘管熱火第四節初試圖追趕，加上約柯奇（Nikola Jokic）也面臨5犯危機，但還是無法有效縮小雙方差距。

最後關頭，布朗（Bruce Brown）即時挺身而出個人獨拿11分，從而確保金塊領先優勢。最終金塊再以108比95擊退熱火，系列賽取得3比1聽牌，下一戰有望回自家主場封王。

Bruce Brown (21 PTS, 8-11 FG) comes up BIG off the bench to help the @nuggets win Game 4!



🆚 MIA/DEN Game 5

⏰ Monday, 8:30pm/et

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雖然約柯奇首節就因爭搶籃板不慎扭傷右腳踝，不過歷經短暫處理依舊回到場上奮戰，他在上半場和葛登各拿下16分，幫助金塊取得4分領先；第三節金塊攻勢更加凌厲，葛登（Aaron Gordon）百分之百命中率獨拿9分，約柯奇和穆雷（Jamal Murray）也合拿13分，金塊繳出56.5%的團隊命中率，同時迫使熱火低於4成，金塊趁勢拉開13分差。

第四節進行到9分24秒時，約柯奇吞下第5次犯規，被迫退場休息；熱火把握機會，巴特勒（Jimmy Butler）拿下7分，一度追到4分差。

不過穆雷、葛登和格林（Jeff Green）先後得手，稍微解除了危機；比賽剩下4分鐘左右，約柯奇重新回到場上，布朗此時趁勢殺出，他在最後時刻拿下11分，搭配凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）一記三分球，從而穩定了球隊領先局面。

Aaron Gordon delivers a HUGE performance in the @nuggets Game 4 win to take a 3-1 lead!



27 PTS (11-15 FG), 7 REB, 6 AST



Game 5: Monday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/m28K3OzbxC — NBA (@NBA) June 10, 2023

金塊陣中3人破20分，約柯奇拿下23分12籃板4助攻3抄截2阻攻，即使有傷在身又面臨犯規麻煩還是不影響他的全能主宰力；葛登此役表現出色，15投11中的高效率，包括三分球4投3中，讓他拿到27分6籃板6助攻，布朗異軍突起，也以11投8中貢獻21分。

前一場演出大三元的穆雷，此戰手感不加，得到15分12助攻3籃板，總冠軍賽前4戰助攻都達雙位數；波特三分球依然不振，全場3投0中，最後是拿到11分3籃板。

熱火方面，巴特勒奮力得到25分7籃板7助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）20分11籃板3助攻，卻發生多達8次失誤。

勒夫（Kevin Love）12分，羅瑞（Kyle Lowry）13分7助攻，羅賓森（Duncan Robinson）和馬丁（Caleb Martin）也都有兩位數得分。熱火團隊三分球25投僅8中，外線如此失準，想要抗衡金塊強大的團隊戰力也顯得緣木求魚。