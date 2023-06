NBA／約柯奇領銜3人破20分 金塊撲滅熱火強勢聽牌

挾著前一場在邁阿密大勝15分的氣勢,金塊在第4戰依舊展現強悍的團隊戰力,前三節又取得兩位數領先分差;儘管熱火第四節初試圖追趕,加上約柯奇(Nikola Jokic)也面臨5犯危機,但還是無法有效縮小雙方差距。

最後關頭,布朗(Bruce Brown)即時挺身而出個人獨拿11分,從而確保金塊領先優勢。最終金塊再以108比95擊退熱火,系列賽取得3比1聽牌,下一戰有望回自家主場封王。

Bruce Brown (21 PTS, 8-11 FG) comes up BIG off the bench to help the @nuggets win Game 4!



🆚 MIA/DEN Game 5

⏰ Monday, 8:30pm/et

📺 ABC pic.twitter.com/aAHcsWCWdI