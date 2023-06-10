NBA／太陽用保羅換取哈登？媒體曝需要密切關注事情發展
隨著38歲老將保羅（Chris Paul）傳出可能會被買斷合約，有關太陽的交易或自由市場流言就甚囂塵上。
根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）的報導，太陽傳出有意用保羅去交易哈登（James Harden），讓他和杜蘭特（Kevin Durant）重新在鳳凰城相聚。
消息指出，哈登可以在76人將他交易去太陽之後，再執行自己2023-24年賽季價值3560萬美元的球員選項，因為2017年保羅就是用同樣方式加盟火箭聯手哈登。
《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）也認為，哈登與太陽的連結是值得密切關注。「我不想透露太多。但在過去一個月中，類似傳言已經持續蔓延。」
保羅在2023-24賽季的年薪為3080萬，其中只有1580萬是受保障。如果太陽沒有在6月28日之前裁掉保羅，他的合約將會變成全額保障。至於保羅在2024-25賽季的合約則是非完全保障。
至於哈登也得要在6月29日之前決定是否執行下一季球員選項。外界一般認為他跳出合約的機率相對較高。
據先前消息，哈登仍在選擇續約76人還是重返火箭之間感到糾結，如今又跳出鳳凰城的選項，也讓他未來動向更加撲朔迷離。
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