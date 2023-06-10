快訊

女大生揭成大師長期伸狼爪！怒嗆他要不要開課探討「房思琪小說」

餵藥事件爆發 家長選幼兒園該如何避雷

忠實用戶看不下去！ 狂轟1障礙不解決「用Pixel像半殘」：問題隨便抓都一大把

NBA／太陽用保羅換取哈登？媒體曝需要密切關注事情發展

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅和哈登又進入了交易傳聞。 美聯社
保羅和哈登又進入了交易傳聞。 美聯社

隨著38歲老將保羅（Chris Paul）傳出可能會被買斷合約，有關太陽的交易或自由市場流言就甚囂塵上。

根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）的報導，太陽傳出有意用保羅去交易哈登（James Harden），讓他和杜蘭特（Kevin Durant）重新在鳳凰城相聚。

消息指出，哈登可以在76人將他交易去太陽之後，再執行自己2023-24年賽季價值3560萬美元的球員選項，因為2017年保羅就是用同樣方式加盟火箭聯手哈登。

《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）也認為，哈登與太陽的連結是值得密切關注。「我不想透露太多。但在過去一個月中，類似傳言已經持續蔓延。」

保羅在2023-24賽季的年薪為3080萬，其中只有1580萬是受保障。如果太陽沒有在6月28日之前裁掉保羅，他的合約將會變成全額保障。至於保羅在2024-25賽季的合約則是非完全保障。

至於哈登也得要在6月29日之前決定是否執行下一季球員選項。外界一般認為他跳出合約的機率相對較高。

據先前消息，哈登仍在選擇續約76人還是重返火箭之間感到糾結，如今又跳出鳳凰城的選項，也讓他未來動向更加撲朔迷離。

相關新聞

NBA／太陽用保羅換取哈登？媒體曝需要密切關注事情發展

隨著38歲老將保羅（Chris Paul）傳出可能會被買斷合約，有關太陽的交易或自由市場流言就甚囂塵上。 根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）的報導，太陽傳出有意

NBA／讚約柯奇重新定義中鋒 葛登：他就像魔術強森

NBA總冠軍賽第4戰台北時間今天上午8點30分進行，金塊隊第3戰在客場拿下勝利後，全力拚「聽牌」。地主熱火隊雖吞下今年季...

NBA／金塊雷霆推動休賽季首筆交易 美媒：雙方各取所需

金塊今天和熱火進行總冠軍賽第4戰，但賽前球團卻是和雷霆傳出達成今年休賽季首筆交易。 根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，金塊將會送給雷霆2029年受

NBA／梅西轉會邁阿密國際 熱火士官長巴特勒很興奮

阿根廷足球巨星梅西將轉戰美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際隊，這對美國職籃NBA邁阿密熱火隊球員來說是則興奮的消息，熱火...

NBA／總冠軍賽嚴重熄火 波特無奈：我就是投不進

金塊在總冠軍賽取得2比1領先優勢，在約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的掌控之下，金塊諸將各司其職，甚至連新秀菜鳥布勞恩（Christian Braun）都在第3戰有

NBA／助攻紀錄媲美魔術強森 穆雷生涯前3場總冠軍戰數據勝柯瑞

穆雷（Jamal Murray）在總冠軍賽第3戰攻下34分10籃板10助攻，生涯第3場總冠軍賽就完成大三元，幫助金塊搶下勝利；除了和約柯奇（Nikola Jokic）成為總冠軍賽史上首對同場拿到至少3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦