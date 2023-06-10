NBA／金塊雷霆推動休賽季首筆交易 美媒：雙方各取所需

金塊今天和熱火進行總冠軍賽第4戰，但賽前球團卻是和雷霆傳出達成今年休賽季首筆交易。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，金塊將會送給雷霆2029年受保護的首輪選秀權，從中換來雷霆2024年首輪最低順位的選秀權權（雷霆在2024年擁有4個首輪權）、以及雷霆在2023年的第二輪37順位選秀權、2024年的二輪選秀權。

沃納羅斯基後續補充道，金塊透過交易讓他們可以額外得到一些低價合約和未來交易籌碼；至於雷霆則是持續囤積未來潛力。沃納羅斯基認為金塊爭取現有競爭力跟調整空間，雷霆著眼未來，雙方顯然是各取所需。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）則指出，由於金塊交易並未涉及到目前正在打總冠軍的球員，因此會被允許在這段時間內進行交易

正值戰力顛峰的金塊今年僅擁有一枚二輪選秀權，球隊顯然會更著重在未來自由市場上持續補強戰力。