聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／金塊雷霆推動休賽季首筆交易 美媒：雙方各取所需
金塊今天和熱火進行總冠軍賽第4戰，但賽前球團卻是和雷霆傳出達成今年休賽季首筆交易。
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，金塊將會送給雷霆2029年受保護的首輪選秀權，從中換來雷霆2024年首輪最低順位的選秀權權（雷霆在2024年擁有4個首輪權）、以及雷霆在2023年的第二輪37順位選秀權、2024年的二輪選秀權。
沃納羅斯基後續補充道，金塊透過交易讓他們可以額外得到一些低價合約和未來交易籌碼；至於雷霆則是持續囤積未來潛力。沃納羅斯基認為金塊爭取現有競爭力跟調整空間，雷霆著眼未來，雙方顯然是各取所需。
薪資專家馬克斯（Bobby Marks）則指出，由於金塊交易並未涉及到目前正在打總冠軍的球員，因此會被允許在這段時間內進行交易
正值戰力顛峰的金塊今年僅擁有一枚二輪選秀權，球隊顯然會更著重在未來自由市場上持續補強戰力。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言