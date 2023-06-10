聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇超強 巴特勒凝聚能量今拚勝

聯合報／ 記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊隊約柯奇（右）太強大，熱火隊巴特勒（左）認為他與隊友要展現更多的能量。（歐新社）
金塊隊約柯奇（右）太強大，熱火隊巴特勒（左）認為他與隊友要展現更多的能量。（歐新社）

NBA總冠軍賽第4戰台北時間今天上午8點30分進行，金塊隊第3戰在客場拿下勝利後，全力拚「聽牌」。地主熱火隊雖吞下今年季後賽主場第3敗，但「士官長」巴特勒仍信心滿滿，希望扳平戰局。

熱火雖在丹佛搶下一勝，但第3戰在籃板整整輸25個之多、制空權盡失且投籃命中率低迷的情況下，加上金塊約柯奇和穆雷雙雙拿下至少30分「大三元」，使熱火以15分之差落敗，吞下今年季後賽主場第3敗。

面對嚴峻考驗，巴特勒表示：「我希望能夠贏下勝利，我為我的團隊感到驕傲，這些人無論遇到任何困難都不會退縮，始終團結在一起。我們將帶著更多的能量上場戰鬥，我們要在主場拿到勝利。」

另一方面，成為1967年以來首位在總冠軍賽繳出「30分20籃板10助攻」的約柯奇，再次顯現熱火對於他的「肆虐」毫無辦法可言。

「約柯奇正在重新定義籃球比賽。之後會看到越來越多的全能型球員，無論他們身材如何。約柯奇打破了球員既定模式，就像魔術強森對控衛位置所做的那樣。約柯奇正在打破中鋒以往只能在禁區統治比賽的模式，他可以在場上的任何位置展現統治力。」隊友葛登說。

約柯奇心中只想要幫助金塊奪冠，他表示很多球員可能都沒機會打到總冠軍賽，所以更應該全力爭取勝利。

延伸閱讀

NBA／梅西轉會邁阿密國際 熱火士官長巴特勒很興奮

NBA／巴特勒自信G4主場奪勝 葛登讚約柯奇重新定義籃球比賽

NBA／包辦季後賽得分籃板助攻第一 約柯奇挑戰聯盟紀錄

NBA／梅西轉戰邁阿密國際隊 同城球星巴特勒：很開心他在這

相關新聞

NBA／約柯奇超強 巴特勒凝聚能量今拚勝

NBA總冠軍賽第4戰台北時間今天上午8點30分進行，金塊隊第3戰在客場拿下勝利後，全力拚「聽牌」。地主熱火隊雖吞下今年季...

NBA／梅西轉會邁阿密國際 熱火士官長巴特勒很興奮

阿根廷足球巨星梅西將轉戰美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際隊，這對美國職籃NBA邁阿密熱火隊球員來說是則興奮的消息，熱火...

NBA／總冠軍賽嚴重熄火 波特無奈：我就是投不進

金塊在總冠軍賽取得2比1領先優勢，在約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的掌控之下，金塊諸將各司其職，甚至連新秀菜鳥布勞恩（Christian Braun）都在第3戰有

NBA／助攻紀錄媲美魔術強森 穆雷生涯前3場總冠軍戰數據勝柯瑞

穆雷（Jamal Murray）在總冠軍賽第3戰攻下34分10籃板10助攻，生涯第3場總冠軍賽就完成大三元，幫助金塊搶下勝利；除了和約柯奇（Nikola Jokic）成為總冠軍賽史上首對同場拿到至少3

NBA／巴特勒自信G4主場奪勝 葛登讚約柯奇重新定義籃球比賽

在丹佛搶下一場勝利扳平戰局的熱火，第3戰回到主場雖然創下隊史季後賽新低4次失誤，但在籃板整整輸25個之多、制空權盡失且投籃命中率低迷的情況下，加上約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal

NBA／美媒曝柯瑞希望三核心再合作一季 預測他會打到40歲

現年35歲的柯瑞（Stephen Curry）仍是聯盟頂尖球星，據消息指出，柯瑞希望勇士至少再保留「三核心」1個賽季，繼續追求總冠軍。 勇士前鋒格林（Draymond Green）即將成為自由球

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦