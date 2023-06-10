NBA／約柯奇超強 巴特勒凝聚能量今拚勝

NBA總冠軍賽第4戰台北時間今天上午8點30分進行，金塊隊第3戰在客場拿下勝利後，全力拚「聽牌」。地主熱火隊雖吞下今年季後賽主場第3敗，但「士官長」巴特勒仍信心滿滿，希望扳平戰局。

熱火雖在丹佛搶下一勝，但第3戰在籃板整整輸25個之多、制空權盡失且投籃命中率低迷的情況下，加上金塊約柯奇和穆雷雙雙拿下至少30分「大三元」，使熱火以15分之差落敗，吞下今年季後賽主場第3敗。

面對嚴峻考驗，巴特勒表示：「我希望能夠贏下勝利，我為我的團隊感到驕傲，這些人無論遇到任何困難都不會退縮，始終團結在一起。我們將帶著更多的能量上場戰鬥，我們要在主場拿到勝利。」

另一方面，成為1967年以來首位在總冠軍賽繳出「30分20籃板10助攻」的約柯奇，再次顯現熱火對於他的「肆虐」毫無辦法可言。

「約柯奇正在重新定義籃球比賽。之後會看到越來越多的全能型球員，無論他們身材如何。約柯奇打破了球員既定模式，就像魔術強森對控衛位置所做的那樣。約柯奇正在打破中鋒以往只能在禁區統治比賽的模式，他可以在場上的任何位置展現統治力。」隊友葛登說。

約柯奇心中只想要幫助金塊奪冠，他表示很多球員可能都沒機會打到總冠軍賽，所以更應該全力爭取勝利。