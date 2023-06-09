NBA／梅西轉會邁阿密國際 熱火士官長巴特勒很興奮

阿根廷足球巨星梅西將轉戰美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際隊，這對美國職籃NBA邁阿密熱火隊球員來說是則興奮的消息，熱火當家球星「士官長」巴特勒很期待看到梅西踢球。

法新社報導，梅西（Lionel Messi）昨天透露，他將加入邁阿密國際隊（Inter Miami CF），球隊老闆之一是英國前足球名將貝克漢（David Beckham）。

巴特勒（Jimmy Butler）今天表示：「他是能踢出精彩比賽的最偉大球員之一。我很興奮邁阿密市能夠擁有一位如此優秀的球員。」

巴特勒還說：「既然他來了，我想全世界所有足球迷都會來這裡並有機會觀看他的比賽。我很高興他來了。」

熱火後衛勞瑞（Kyle Lowry）則表示，去年世界盃足球賽期間自己穿著梅西的球衣。梅西帶領他的祖國阿根廷贏得去年世足冠軍。

勞瑞笑著說：「老兄，他賺了很多錢啊。這會很棒…我是梅西的粉絲。」

熱火正與丹佛金塊進行NBA總冠軍賽，目前金塊隊在總冠軍系列賽取得2比1領先。