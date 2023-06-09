NBA／總冠軍賽嚴重熄火 波特無奈：我就是投不進

金塊在總冠軍賽取得2比1領先優勢，在約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的掌控之下，金塊諸將各司其職，甚至連新秀菜鳥布勞恩（Christian Braun）都在第3戰有出色發揮；不過做為對照組，先發主力波特（Michael Porter Jr.）卻面臨嚴重熄火的麻煩。

統計顯示，波特前3戰場均僅7分8.7籃板，投籃命中率低至25.8%，三分球更是19投3中，命中率連16%都不到。

對於自己投籃失準的狀況，波特顯得有些無奈。「我不會說我對自己投籃失去信心或是存在壓力之類。我就是投不進，你知道我的意思嗎？有時候球就是不會進。有很多球看起來好像會命中，但我就是投不進。」

波特先前在西區冠軍賽表現可圈可點，平均攻下15分9.3籃板3助攻，三分球33投14中，命中率達42.4%。