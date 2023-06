NBA／助攻紀錄媲美魔術強森 穆雷生涯前3場總冠軍戰數據勝柯瑞

穆雷(Jamal Murray)在總冠軍賽第3戰攻下34分10籃板10助攻,生涯第3場總冠軍賽就完成大三元,幫助金塊搶下勝利;除了和約柯奇(Nikola Jokic)成為總冠軍賽史上首對同場拿到至少30分大三元的搭檔,穆雷前3場比賽都傳出兩位數助攻,更是1991年的魔術強森(Magic Johnson)以來首位。

不過在迎接第四戰之前,穆雷卻不慎因左手掌磨擦到地板導致破皮,儘管不會影響出賽,但這個擦傷是否會影響到他的手感,也是一個未知數。

在接受採訪時談到手上的傷勢,穆雷透露自己小時候就在父親的指導下接受疼痛忍耐訓練,就是為了像這樣的時刻做好準備。

穆雷在生涯總冠軍賽前3場平均得到26.0分10助攻6.7籃板,投籃命中率51%,三分命中率38%,罰球命中率91%。對比柯瑞(Stephen Curry)生涯前3場總冠軍賽場均得到24.0分6.3助攻5.3籃板,投籃命中率40%,三分命中率32%,罰球命中率92%,表現顯然更勝一籌。值得注意的是,26歲的穆雷比柯瑞首次打總冠軍賽還要年輕1歲。

金塊在系列賽重新取得領先優勢,其奪冠機率也躍升到82%。

