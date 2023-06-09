NBA／助攻紀錄媲美魔術強森 穆雷生涯前3場總冠軍戰數據勝柯瑞

穆雷（Jamal Murray）在總冠軍賽第3戰攻下34分10籃板10助攻，生涯第3場總冠軍賽就完成大三元，幫助金塊搶下勝利；除了和約柯奇（Nikola Jokic）成為總冠軍賽史上首對同場拿到至少30分大三元的搭檔，穆雷前3場比賽都傳出兩位數助攻，更是1991年的魔術強森（Magic Johnson）以來首位。

不過在迎接第四戰之前，穆雷卻不慎因左手掌磨擦到地板導致破皮，儘管不會影響出賽，但這個擦傷是否會影響到他的手感，也是一個未知數。

Jamal Murray with a floor burn on his hand 😬



(via @msinger) pic.twitter.com/mRpm9o6346 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 8, 2023

在接受採訪時談到手上的傷勢，穆雷透露自己小時候就在父親的指導下接受疼痛忍耐訓練，就是為了像這樣的時刻做好準備。

穆雷在生涯總冠軍賽前3場平均得到26.0分10助攻6.7籃板，投籃命中率51%，三分命中率38%，罰球命中率91%。對比柯瑞（Stephen Curry）生涯前3場總冠軍賽場均得到24.0分6.3助攻5.3籃板，投籃命中率40%，三分命中率32%，罰球命中率92%，表現顯然更勝一籌。值得注意的是，26歲的穆雷比柯瑞首次打總冠軍賽還要年輕1歲。

金塊在系列賽重新取得領先優勢，其奪冠機率也躍升到82%。